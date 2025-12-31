Calor y alertas por tormentas: cómo estará el tiempo en el primer día del 2026

El primer día del año arranca con alertas amarillas del SMN por tormentas en el norte y centro, y vientos intensos en la Patagonia y la zona pampeana.

El comienzo del nuevo año llega con condiciones meteorológicas inestables en parte del país, de acuerdo a las alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Tras un cierre de 2025 marcado por temperaturas extremas, especialmente en la región central y el AMBA, el 1° de enero estará atravesado por tormentas y vientos fuertes en distintas regiones.

En el norte argentino y sectores de la zona central, se mantienen las alertas amarillas por tormentas. Se esperan fenómenos aislados de variada intensidad, con posibilidad de que algunos eventos sean localmente fuertes.

Estas tormentas podrían venir acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas, con acumulados estimados entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de forma puntual. La inestabilidad estará asociada al avance de aire más fresco, que comenzará a notarse desde las primeras horas del nuevo año.

alerta tormenta Alertas por vientos Al mismo tiempo, el primer día de 2026 estará marcado por alertas amarillas por vientos en amplias zonas del país, con especial impacto en la Patagonia. En Santa Cruz, se prevén vientos fuertes con ráfagas que pueden alcanzar entre 90 y 100 km/h, especialmente en el centro y este provincial.

En Río Negro, Neuquén y el noreste de Chubut, los vientos soplarán del sudeste, con velocidades de 40 a 60 km/h y ráfagas intensas que también podrían ser superadas de manera localizada. En el resto de las áreas bajo alerta, se esperan vientos del sector sur, con velocidades de 40 a 55 km/h y ráfagas de hasta 75 km/h.