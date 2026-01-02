Rigen alertas por tormentas en el norte del país, mientras continúa la ola de calor

El inicio de año mantiene en vilo a gran parte de la Argentina por un escenario climático de altas temperaturas . En el norte del país se encuentran bajo alertas amarillas por tormentas , mientras persiste un ambiente caluroso y húmedo.

En el NEA , el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) advierte por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y caída ocasional de granizo. Además, se esperan lluvias intensas en cortos períodos, con acumulados estimados entre 40 y 60 milímetros, valores que podrían superarse de manera puntual.

En el resto del noroeste argentino, también bajo alerta amarilla, se prevén tormentas aisladas, con posible granizo, fuertes descargas eléctricas, ráfagas intensas y precipitaciones abundantes en lapsos breves. En estas zonas, los acumulados rondarían entre 20 y 55 milímetros, aunque no se descartan registros superiores. En sectores elevados de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o granizo.

Mientras tanto, el norte del país continuará atravesando jornadas de calor intenso. Provincias como Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Misiones sostendrán temperaturas elevadas y un elevado nivel de humedad, con sensaciones térmicas por encima de los valores normales para la época. Si bien podrían darse alivios transitorios, hacia mediados de la próxima semana aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas más generalizadas, que aportarían un descenso térmico algo más sostenido.

Los modelos de precipitación señalan al NOA como la zona más comprometida , con acumulados que podrían superar los 100 milímetros hasta el miércoles 7 de enero. Allí persistirán condiciones favorables para lluvias y tormentas casi a diario, por lo que se recomienda un seguimiento constante del pronóstico ante la posibilidad de fenómenos intensos.

En Cuyo y La Pampa, el escenario estará marcado por el avance de sucesivos frentes fríos. Tras jornadas cálidas y secas, se espera un descenso marcado de las temperaturas con vientos del sur.

Pronóstico para el AMBA

La provincia de Buenos Aires y el AMBA atravesarán una transición térmica: luego de días muy calurosos, el ingreso de aire más fresco traerá alivio, con rotación del viento al sur, ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h y probabilidad de lluvias aisladas. En la costa atlántica bonaerense, la inestabilidad se mantendría hasta el miércoles 7, para luego dar paso a condiciones más estables.

Por último, en la Patagonia predominarán condiciones más estables, con temperaturas moderadas y vientos persistentes del oeste. Hacia el sur, el ingreso de aire frío previsto para el martes provocará un descenso térmico marcado, con máximas de entre 10 y 15 °C en Santa Cruz y Tierra del Fuego desde el miércoles.

El panorama general combina calor, tormentas y cambios bruscos de temperatura, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones y mantenerse informados ante la evolución de las alertas.