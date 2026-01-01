Se levantó el alerta por tormentas y este viernes el calor intenso seguirá siendo el protagonista en Mendoza

Para este viernes, a Mendoza le espera una nueva jornada de calor y altas temperaturas. En tanto, en SMN retiró el alerta por tormentas.

Para este viernes se anticipa otro día caluroso, ya sin alerta por tormentas en la provincia.

Tras varios días de inestabilidad y alertas meteorológicas, Mendoza inicia este viernes con un escenario más estable, aunque marcado por altas temperaturas y viento, un combo que volverá a sentirse con fuerza en gran parte de la provincia, de acuerdo con el pronóstico para las próximas horas.

Según informó la Oficina de Vigilancia Meteorológica de Mendoza (OVM), la jornada del 2 de enero se presentará ventosa durante la mañana, con poco cambio en la temperatura. El pronóstico provincial anticipa una máxima de 38°C y una mínima de 28°C, valores que sostienen el calor intenso que domina el inicio del año.

El SMN retiró el alerta amarillo por tormentas En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que se levantó el alerta amarillo por tormentas que había estado vigente desde el 31 de diciembre y durante el 1 de enero. De esta manera, quedó descartada la probabilidad de fenómenos severos para este viernes en el territorio mendocino.

El organismo nacional difundió su pronóstico actualizado, donde se observa una jornada sin precipitaciones, con nubosidad variable y temperaturas elevadas. Además prevé una temperatura máxima cercana a los 32°C y una mínima de 22°C, con viento predominante durante gran parte del día y probabilidad de lluvias nula.