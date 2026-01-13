Martes más fresco en Mendoza y con inestabilidad hacia la tarde

El pronóstico para Mendoza anticipa un martes con leve descenso de la temperatura luego de las lluvias nocturnas, cielo algo nublado y tormentas aisladas.

El martes tendrá un leve descenso térmico en Mendoza tras las tormentas del lunes por la noche.

Luego de las tormentas registradas durante la noche del lunes, este martes 13 de enero llega a Mendoza con un leve descenso de la temperatura y un escenario algo más estable durante la mañana. El cielo se mantendrá parcialmente nublado en gran parte de la provincia, con ambiente templado en comparación con jornadas anteriores.

A lo largo del día podrían desarrollarse tormentas aisladas en distintas zonas del territorio provincial acompañadas de vientos del sector sur. Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que las máximas serán de 32° y las mínimas de 20°.