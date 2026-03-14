Alfredo Cornejo, tras su gira por Nueva York: "Reconocieron que Mendoza ha hecho bien las cosas"

El gobernador Alfredo Cornejo concluyó su agenda oficial en Nueva York tras participar de una semana de actividades en el marco de Argentina Week.

El gobernador Alfredo Cornejo concluyó su agenda oficial en Nueva York tras participar de una semana de actividades en el marco de Argentina Week, un encuentro que reunió a autoridades, empresarios e inversores internacionales. Al finalizar la misión, el mandatario provincial realizó un balance positivo del viaje, destacando la oportunidad de posicionar a Mendoza ante el mercado financiero global y de presentar proyectos estratégicos vinculados al desarrollo productivo.

Durante su estadía en Nueva York, Alfredo Cornejo integró paneles y mantuvo reuniones con entidades financieras, compañías energéticas y empresas mineras interesadas en analizar oportunidades de inversión en la provincia. Según explicó el mandatario en su balance, estos encuentros permitieron mostrar el potencial de Mendoza en sectores como minería, energía, turismo e infraestructura, áreas que el Gobierno provincial considera claves para el crecimiento económico.

La delegación mendocina estuvo compuesta por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, y el legislador nacional Lisandro Nieri. A lo largo de la agenda en Nueva York, participaron en reuniones con representantes de entidades como Morgan Stanley, Deutsche Bank y la compañía minera First Quantum Minerals, además de encuentros con fondos de inversión y organismos financieros internacionales.

En su balance, Alfredo Cornejo señaló que en varias de las reuniones los interlocutores destacaron el rumbo institucional y económico de Mendoza. “Reconocieron a la provincia como un lugar que ha hecho bien las cosas”, afirmó el gobernador al referirse a la percepción que transmitieron empresarios y analistas del sector financiero durante las reuniones mantenidas en Nueva York.

El mandatario también remarcó que la estabilidad institucional y la seguridad jurídica fueron aspectos valorados por los inversores internacionales. Según explicó, esos factores consolidan a Mendoza como una plaza confiable para el desarrollo de proyectos productivos, algo que —según su balance— representa una ventaja competitiva que la provincia debe sostener en el tiempo.