VTV: al grito de "más libertad, menos curro", La Libertad Avanza quiere descentralizar la revisión vehicular en Provincia

Desde el 16 de enero, la Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) en provincia de Buenos Aires, será un 22% más cara. Por lo cual, un automóvil mediano pagará cerca de 100.000 pesos para poder circular en territorio bonaerense .

El incremento, autorizado por el gobierno de Axel Kicillof , genero cuestionamientos en la oposición Legislativa. La Libertad Avanza busca descentralizarlo mientras otros espacios quieren eliminarla.

En los próximos, la casa de leyes de la provincia de Buenos Aires , recibirá nuevos proyectos de Ley en ese sentido.

Quién anticipo, por redes sociales, que esta trabajando en el tema fue el diputado platense de La Libertad Avanza , Francisco Adorni. El hermano del voceo presidencial, cuestionó en su cuenta de “X”, el último aumento autorizado por el gobierno de Kicillof , y propuso habilitar la VTV en talleres y concesionarias de la provincia de Buenos Aires .

El diputado libertario afirmo que en los últimos cinco años el valor de la VTV pasó de $1.108 a $97.057, calificando este incremento como “un delirio”. En ese marco, informó que trabaja en un proyecto para frenar los incrementos y “abrir la VTV a talleres y concesionarias”.

El aumento de la VTV de $1.108 en 2020 a $97.057 en 2025 es un delirio. No es prevención, es un negocio. Propongo frenar aumentos y abrir la VTV a talleres y concesionarias. Basta de retener registros. Más libertad, menos curro. pic.twitter.com/Y9jTELZttB — Francisco Adorni (@franciscoadorni) January 9, 2026

Francisco Adorni, manifestó mediante el posteo de un video, que la iniciativa apunta a “limitar de manera tajante los aumentos desproporcionados, devolverle la plata a la gente y permitir que la verificación se realice en concesionarias oficiales y talleres habilitados, de modo que el service habitual también incluya el control de seguridad del vehículo”.

Además, el proyecto contempla la prohibición del secuestro de licencias de conducir en la provincia de Buenos Aires, como sanción vinculada a la VTV. Y fiel al estilo libertario, Francisco Adorni cierra el posteo al grito de: “Basta de retener registros. Más libertad, menos curro”.

La Coalición Cívica en la cocina legislativa prepara un proyecto para eliminar la VTV

Tras el aumento, autorizado para la segunda quincena de enero, de la VTV el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, empezó a trabajar un proyecto de Ley para su eliminación.

El legislador lilito de la Sexta Sección Electoral, al igual que el libertario, anunció por redes sociales que cuando inicie el año legislativo, presentará una iniciativa para terminar con la VTV en la provincia de Buenos Aires.

Es de destacar que De Leo retoma su propuesta formulada cinco meses atrás. “Cuando comience el año legislativo, lo primero que presentaré en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires será la eliminación de la VTV, que propuse hace cinco meses”, escribió en un posteo en su cuenta de X.

Además, el legislador bahiense puso en duda la eficacia de los controles obligatorios para reducir accidentes, cuestionando el impacto real sobre la seguridad vial. “La VTV es un gasto que no salva vidas. El problema está en las rutas abandonadas, no en los autos”, manifestó Andrés De Leo. Agregando que el control técnico “pretende mostrar preocupación por la seguridad vial, pero no hay ocupación genuina del problema”.

Proyecto armado.



Cuando comience el año legislativo, lo primero que presentaré en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires será la eliminación de la VTV, que propuse hace cinco meses.

#VTV #eliminaciónVTV #Proyectolegislativo pic.twitter.com/iU94OkKFRD — Andrés De Leo (@AndresDeLeo) January 13, 2026

A todo esto, Diego Garciarena, jefe de una de las bancadas radicales en la Cámara Baja bonaerense, también cargó contra el último aumento de la VTV: “Mientras te pasan un spot de un grupo de uniformados tocando la trompeta, el bombo y la guitarra eléctrica en el lanzamiento del Operativo Sol, al ritmo de La Mosca, te clavan un aumento en la tarifa de la VTV del 22% en toda la provincia”.

El diputado radical marplatense destacó la contradicción entre el aumento del trámite y la situación de la infraestructura vial en la provincia de Buenos Aires, manifestando que en las rutas bonaerenses los automovilistas deben esquivar “cráteres” y vehículos sin luces o sin patente. Motivo por el cual sostuvo que la VTV es “un trámite absolutamente inútil” sin controles y sin inversión en seguridad vial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dgarciarena/status/2003652889789845725?s=20&partner=&hide_thread=false Si la inseguridad no fuera una tragedia para millones de bonaerenses, daría risa.

Señor gobernador, menos internas, menos campañas, menos trompetas, menos bombo y más gestión pic.twitter.com/51napdOyqc — Diego R Garciarena (@dgarciarena) December 24, 2025

Cuánto costará desde el 16 de enero hacer la VTV en la provincia de Buenos Aires

Mediante la Resolución N° 369/2025 el Ministerio de Transporte bonaerense informo los nuevos valores que tendrá desde el 16 de enero hacer la VTV en la provincia de Buenos Aires.

La obtención de la oblea que habilita a un auto mediano para circular en la provincia de Buenos Aires tendrá un costo cercano a los $100.000.

Los nuevos montos de la VTV según el tipo de vehículo: