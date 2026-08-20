Salud suma al ACV y la insuficiencia cardíaca a la notificación obligatoria

El Ministerio de Salud de la Nación incorporó al Accidente Cerebrovascular ( ACV ) y a la Insuficiencia Cardíaca (IC) descompensada al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) como Eventos de Notificación Obligatoria. La decisión establece que los profesionales, equipos asistenciales e instituciones sanitarias deberán informar los casos confirmados bajo criterios comunes para todo el país.

La medida apunta a fortalecer la vigilancia epidemiológica y disponer de información sistemática que permita conocer con mayor precisión el impacto de estas patologías. También busca mejorar la capacidad de prevención, respuesta y planificación del sistema sanitario en las distintas jurisdicciones.

En el caso del ACV, deberán registrarse los casos confirmados a partir de criterios clínicos y epidemiológicos. El seguimiento permitirá establecer con mayor exactitud la incidencia de la enfermedad a nivel nacional y provincial, además de conocer las características de las personas afectadas.

El nuevo esquema también posibilitará evaluar el funcionamiento de las Unidades de ACV , medir indicadores como la mortalidad durante la internación y conocer el grado de discapacidad al momento del alta.

La información recopilada servirá, además, para detectar puntos débiles en la organización de la atención y orientar la asignación de recursos humanos, tecnológicos y económicos.

La urgencia está vinculada con la propia naturaleza de la enfermedad. El ACV es una patología tiempo-dependiente y se estima que cerca del 70% de los casos son de origen isquémico. En estas situaciones, la aplicación de tratamientos de reperfusión dentro de las primeras 4,5 horas puede reducir un 28% las secuelas neurológicas.

Por eso, conocer cuánto demora la atención y qué posibilidades existen de acceder a las terapias disponibles permitirá identificar dónde es necesario reforzar la respuesta sanitaria.

La incorporación al SNVS se suma a las acciones que la cartera sanitaria nacional desarrolla mediante el Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV). El registro de los episodios aportará evidencia para analizar el funcionamiento de la red asistencial, evaluar resultados y definir futuras estrategias de expansión.

Insuficiencia cardíaca

Para la insuficiencia cardíaca, la vigilancia estará centrada en las internaciones provocadas por cuadros descompensados. El registro diferenciará los primeros ingresos hospitalarios de las reinternaciones, lo que permitirá conocer mejor la evolución de los pacientes.

Los datos permitirán estimar la incidencia y prevalencia de la enfermedad, identificar patrones de nuevas hospitalizaciones y evaluar la calidad de la atención recibida. A partir de esa información también podrán establecerse medidas para fortalecer los controles posteriores al alta y favorecer la continuidad de los tratamientos.

La insuficiencia cardíaca afecta aproximadamente a uno de cada 60 a 90 argentinos, mientras que entre los mayores de 65 años su prevalencia supera el 10%. En 2024 provocó 26.404 muertes en el país.

Las reinternaciones representan otro de los principales desafíos: alcanzan aproximadamente al 15% de los pacientes a los 30 días y llegan al 50% a los seis meses.

El impacto no es solamente sanitario. Cerca del 70% de los costos vinculados con la insuficiencia cardíaca corresponde a las internaciones. En ese contexto, prevenir nuevas descompensaciones y mejorar el seguimiento de quienes ya fueron hospitalizados aparece como una estrategia central para reducir complicaciones y, al mismo tiempo, hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles.

Con la incorporación de ambas enfermedades al sistema de notificación obligatoria, el Gobierno nacional busca transformar los registros individuales de hospitales y centros de salud en una base de información común que permita conocer mejor el problema, comparar resultados y orientar decisiones sanitarias en todo el país.