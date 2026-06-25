Salud: esta es la presión ideal para cada edad para prevenir ACV e infartos

Mantener la presión arterial por debajo de los 120/80 milímetros de mercurio (mmHg) es la regla de oro de la medicina internacional para proteger el la salud del sistema cardiovascular de los adultos, más allá de su edad. Este indicador es el rango óptimo.

La Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) advierte que superar de forma constante el umbral de los 120/80 mmHg dispara las probabilidades de sufrir accidentes cardiovasculares y problemas renales crónicos.

Aunque el riesgo se agrava de manera natural con el envejecimiento, factores de peso como el tabaquismo, la obesidad y la diabetes aceleran el daño arterial en cualquier etapa de la vida.

Para profundizar, hay que saber que por un lado está la presión sistólica , el número superior, que registra la fuerza cuando el corazón se contrae y bombea sangre; por el otro, la presión diastólica, el número inferior, que mide la tensión en las arterias mientras el órgano descansa entre latidos.

Bajo los criterios médicos actuales, una presión se considera normal si se ubica por debajo de 120/80 mmHg. Cuando la sistólica se sitúa entre 120 y 129 mmHg y la diastólica se mantiene en menos de 80, se clasifica como presión elevada.

El escenario cambia a hipertensión en estadio 1 si la cifra superior oscila entre 130 y 139 o la inferior se ubica entre 80 y 89 mmHg. Finalmente, la hipertensión en estadio 2 se diagnostica formalmente cuando la sistólica alcanza o supera los 140 mmHg, o la diastólica llega a 90 mmHg o más.

Aunque estas categorías se aplican de manera generalizada sin distinción de sexo, los patrones clínicos muestran matices según el grupo demográfico.

En los niños menores de 13 años no existe un número fijo de referencia; la normalidad se calcula mediante percentiles adaptados a su estatura, sexo y edad. El Baylor College of Medicine detalla que, mientras un bebé de un año puede tener valores normales de 98/52 mmHg, un niño de 12 años rozará los 114/75 mmHg.

Al cumplir los 13 años, el parámetro pasa a ser idéntico al de un adulto. Durante la adolescencia, los varones suelen marcar niveles ligeramente más altos que las mujeres debido al desarrollo de la masa muscular y a las fluctuaciones hormonales propias de la edad. En este grupo, las directrices de la AHA eliminaron el término tradicional de "prehipertensión", obligando a los médicos a dar diagnósticos más tajantes: el joven está sano o requiere una intervención inmediata.

Para los adultos jóvenes de entre 18 y 40 años que presentan bajo riesgo general, las pautas norteamericanas aconsejan iniciar tratamientos con medicamentos si las lecturas sostienen un 140/90 mmHg de forma persistente.

Con los adultos mayores de 60 años el enfoque cambia hacia la prudencia y la personalización. En pacientes ancianos o con salud frágil, los objetivos médicos se flexibilizan para evitar la hipotensión (presión excesivamente baja), la cual puede provocar mareos y caídas peligrosas.

Para una persona de 70 años, un registro de 130/80 mmHg se considera hoy en día un escenario clínico ideal y bajo control, mientras que los valores superiores a 140/90 siguen requiriendo ajustes médicos.

Más allá de la edad, la genética y condiciones como el embarazo juegan un papel innegable en la salud arterial, pero el estilo de vida sigue siendo el factor modificable más potente en la medicina preventiva.

La ciencia reciente insiste en que las armas más efectivas para combatir este enemigo silencioso son el ejercicio regular, la erradicación del tabaco y la moderación con el alcohol. En el plano de la nutrición, los últimos informes científicos revelan que el secreto no solo está en recortar la sal, sino en asegurar una dieta rica en potasio que ayude a las arterias a relajarse de forma natural.