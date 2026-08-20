Cosquín Rock 2027: la grilla completa con todos los artistas confirmados

El Cosquín Rock 2027 ya tiene su grilla confirmada. El festival anunció este jueves la grilla de artistas que participarán de la próxima edición, que se realizará el sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027 en el Aeródromo de Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba .

La programación vuelve a mostrar la amplitud de géneros que caracteriza al encuentro musical cordobés, con referentes históricos del rock argentino, bandas de distintas generaciones, artistas internacionales, propuestas emergentes, reggae, música urbana, electrónica y una importante presencia de músicos de Córdoba.

Entre los nombres más destacados aparecen Ciro y Los Persas, Divididos, Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Tan Biónica, Catupecu Machu, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, No Te Va Gustar, Guasones, Kapanga, Los Cafres y La Delio Valdez.

La edición 2027 también tendrá algunos regresos y debuts importantes . Illiya Kuryaki and The Valderramas volverá a presentarse en el festival después de varios años, mientras que Jorge Drexler tendrá su primera participación en Cosquín Rock.

Entre los artistas internacionales también se destaca Jack Johnson, mientras que la electrónica tendrá como uno de sus principales referentes al británico Richie Hawtin.

Habrá espacio para nuevas generaciones y proyectos que vienen ganando lugar en los escenarios nacionales, junto con propuestas de distintos estilos que amplían el perfil del festival.

La organización apuesta así a una programación diversa, capaz de reunir durante dos jornadas a públicos de diferentes edades y preferencias musicales.

La grilla completa del Cosquín Rock

El listado anunciado incluye a: 2 Minutos, A La Par, Abril Olivera, Ale Kurz, Autitos Robados, Babasónicos, Bagasang, B.A.H.L., Blair, Blues Motel, Botafogo, Búfalos Sedientos, Catupecu Machu, César Valdomir, Chapa & Castelo, Ciro y Los Persas, Cruzando el Charco, Cuarteto al Hilo, Daniela Spalla, Delfina Campos, Delakasa, Divididos, El Kuelgue, Él Mató a un Policía Motorizado, El Plan de la Mariposa, El Zar, Escalope, Florian, Franco Cinelli, Gauchito Club, Gente Negra, Guasones, Gustavo Cordera, Héctor Buitto, Ian Amores, Illiya Kuryaki and The Valderramas, Jack Johnson, Jay de Lys, Jorge Drexler, Juan Ingaramo, Justi Rica, Kapanga, Kat Bickins, Koino Yokan, La Chicana Muda, La Cumparcita Rock, La Delio Valdez, La Forasteria, La Grecia, La H No Murió, La Kermesse Redonda, La Mississippi, La Vingentita, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Lisandro Aristimuño, Locche, Los Besos, Los Cafres, Los Espíritus, Los Fabulosos Cadillacs, Los Gardelitos, Los Neurotipos, Los Pérez García, Luli Matheu, Manu Desrets, Manu Martínez, Mar Monzón, Mariano Mellino, Marilina Bertoldi, Marino's Band, Martín Huergo, Mateo Dufour, Memphis La Blusera, Mixo, Mtrna, Nacho Bolognani, Najles, Nick Curly, Nicola, No Te Va Gustar, Nonpalidece, Peleo Haros, Perrra on the Beach, Piti Fernández, Pizza, Q'Lokura, Ramma, Ramita Pizzo, Ratones Paranoicos, Reyblú, Richie Hawtin, Ryan, Salas Velatorias, Sandra Vázquez, Silóe, Silvestre y La Naranja, SÓ, Sour District, Tan Biónica, The Ginger Hearts, The Rhythm Gamblers, Tiky Shi, & Agus Prieto, Un Poco de Ruido, Usted Señalemelo, Victoria WhyNot, Viejo Motor, Wayra Iglesias, Winona Riders, WOS, Yaren y Zoe Gotusso.

Con esta programación, el festival vuelve a combinar nombres consagrados y nuevas propuestas en una cartelera que atraviesa distintos géneros y generaciones.

Entradas a la venta

La organización informó que la venta oficial de entradas se realiza únicamente a través de la página del festival. Para agilizar la compra, recomienda registrarse previamente y completar los datos personales.

El sistema contempla además una verificación de identidad del titular de la tarjeta utilizada. Una vez realizada la operación, el comprador tendrá 10 días para ingresar un código de seis dígitos que recibirá mediante su homebanking. Según la información oficial, el código puede demorar hasta 72 horas hábiles en aparecer, dependiendo de cada entidad bancaria.

Una vez habilitado el canje de las entradas virtuales por las pulseras, los compradores recibirán por correo electrónico la información correspondiente a los puntos y fechas de entrega.

El Cosquín Rock volverá así a Santa María de Punilla para una nueva edición de uno de los festivales musicales más convocantes de Córdoba, con dos jornadas que prometen reunir a miles de espectadores en el corazón del Valle de Punilla.