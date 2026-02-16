Un inglés fue al Cosquín Rock por primera vez y su reacción fue viral: qué dijo el influencer

Este fin de semana se llevó a cabo una nueva edición del festival de rock más importante del país: el Cosquín Rock . El sábado 14 y el domingo 15 de febrero, el Aeródromo de Santa María de Punilla volvió a ser el punto de encuentro, esta vez, para celebrar los 25 años del ritual con más de 100 artistas en vivo y más de 90 mil personas.

Cada año, miles de personas viajan desde cada rincón del país a la ciudad cordobesa de Santa María de Punilla para vivir lo mejor del rock nacional . Sin embargo, en esta edición, ocurrió algo no muy usual. Un inglés se hizo presente en el festival para vivir la experiencia completa.

Se trata de Cameron Hurley , un creador de contenidos británico que reside en Argentina desde hace casi tres años. En su perfil de Instagram (@camdelpueblo), el influencer se describe como un “inglés en Argentina” y, en esa cuenta comparte videos sobre su vida y lo que va conociendo de nuestra cultura.

El influencer, que también es músico, no quiso perderse de la celebración más importante del rock nacional durante los días de carnaval. Por ello, viajó hasta Córdoba y documentó cada detalle de la experiencia.

Al llegar a la ciudad, el río, las sierras, el clásico Fernet Branca con coca, y las calles repletas de gente preparada para el festival, sorprendieron a Cam. La peregrinación hacia el ingreso es también parte del recorrido y, precisamente, fue lo primero con lo que se encontró Cam: una secuencia de jarras levantadas en el aire, botellas inclinadas para servir con precisión y espuma que rebalsa.

Durante su estadía en Argentina, Cam pasó por Cosquín Folklore y por el festival de Jesús María. Asimismo, el inglés recorrió provincias, aprendió modismos, así como a preparar fernet como un cordobés de pura cepa. Pero, en el Cosquín Rock, vivió un ritual sumamente diferente. Desde que llegó, le llamó la atención la presencia de banderas, la cercanía entre la gente y el “aparente desorden” en la circulación.

Mirá el video del influencer inglés en un pogo del Cosquín Rock

Un inglés en el Cosquín Rock haciendo pogo

Otro punto que lo dejó anonadado fueron las remeras con referencias a artistas y bandas, entre ellas Divididos, Fito Páez, Lali, Babasónicos y Airbag.

En sus videos, Hurley registró la previa del festival y entrevistó a los asistentes. “Es la cuarta vez que vengo. No puede faltar fernet Branca, protector solar, música, amigos y buena onda”, le respondió un grupo de chicas.

Además, compartió otro registro suyo saltando en un pogo mientras Ciro y Los Persas se presentaban en uno de los escenarios del Cosquín Rock. “Una locura ayer”, escribió Cam en el posteo. Como si fuera poco, en el siguiente video, el inglés apareció cantando Mariposa Teknicolor de Fito Páez entre el público, con mucha emoción de ser parte del ritual argentino. “Aguante el rock nacional argentino, aguante la música”, manifestó.

Mirá el video del influencer inglés cantando rock nacional

Un inglés en el Cosquín Rock cantando rock nacional

Pero eso no fue todo. Cam también se mostró sorprendido con el fenómeno de La colombiana, la canción de Airbag durante la cual las chicas se suben a los hombros de sus parejas y corean la canción.