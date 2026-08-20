La nueva vida de los tigres y leones trasladados del Zoológico de Luján a santuarios en Sudáfrica y Colorado

El viaje de los 30 leones y tigres rescatados del ex Zoológico de Luján llegó a su culminación con la llegada de los animales a sus respectivos santuarios, que no serán el lugar definitivo en el que continuarán sus vidas. Ahora comenzaron el proceso de adaptación y algunos ya recorren los primeros espacios de sus nuevos hogares.

De acuerdo con la organización Four Paws International, quienes se encargaron del traslado e inserción, los felinos soportaron bien los vuelos y llegaron sanos a sus destinos. De los 30 animales, 15 fueron trasladados al santuario LIONSROCK, en Sudáfrica, y los otros 15 a The Wild Animal Sanctuary, en Colorado, Estados Unidos.

Los primeros 15 felinos aterrizaron en Johannesburgo y completaron por tierra el último tramo hasta LIONSROCK Big Cat Sanctuary. El segundo grupo también llegó sin inconvenientes a The Wild Animal Sanctuary, en Colorado.

En los videos difundidos tras el operativo se observa a varios leones caminar sobre el pasto, recorrer los recintos y reconocer el nuevo entorno. También quedaron registradas las primeras salidas de los tigres y el trabajo de los cuidadores para abrirles paso hacia esta nueva etapa.

Por el momento, algunos permanecen en recintos de adaptación, que no serán los definitivos. Allí serán observados y sometidos a chequeos veterinarios antes de avanzar hacia espacios más amplios.

Qué animales fueron a cada santuario

A Sudáfrica viajaron los leones Bella, Brynn, Joe, Scar, Stanley y Lionel, y los tigres Kimi, Nyra, Amora, Valentine, Meko, Benjamin, Negus, Dylan y Keko.

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A Colorado, en cambio, fueron trasladados los leones Lucy, Kalu, Kaila, Tango, Cash, Toby y Mordelon, junto con los tigres Satine, Shelby, Horus, Second, Thomas, Thomas Brother, Liam y Patrick.

De esta manera, los 30 animales no quedaron concentrados en un mismo lugar: nueve tigres y seis leones fueron a Sudáfrica, mientras ocho tigres y siete leones quedaron en Estados Unidos.

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El final de años de cautiverio en Luján

El ex Zoológico de Luján permanece cerrado desde 2020. Four Paws intervino posteriormente ante las condiciones de bienestar de más de 60 grandes felinos que continuaban en el predio y, en septiembre de 2025, asumió su cuidado mientras buscaba soluciones permanentes.

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Después de meses de preparación y de un complejo operativo internacional, estos 30 felinos ya dejaron atrás Luján. No regresarán a la vida silvestre, pero por primera vez comienzan a conocer el espacio, el pasto y las condiciones propias de un santuario especializado.