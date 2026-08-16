El fuerte rumor sobre Guillermo Barros Schelotto que generó sorpresa en Vélez.

En las últimas horas se instaló un fuerte rumor que involucra a Guillermo Barros Schelotto y la posibilidad de que se vaya del Fortín.

Vélez recibió una sorpresiva noticia desde México que volvió a alterar la tranquilidad del Fortín en medio de una semana especial. Mientras el equipo se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia después del empate ante Boca, medios mexicanos aseguran que Tigres tiene muy avanzadas las negociaciones para contratar a Guillermo Barros Schelotto.

Las versiones que surgieron en México habrían sido confirmadas de manera extraoficial por Gerardo Torrado, vicepresidente deportivo de Tigres. Sin embargo, ante la prensa, el dirigente evitó mencionar nombres y se limitó a señalar: “Estamos trabajando en los últimos detalles y espero que pronto podamos anunciar quién será el nuevo entrenador”. En paralelo, Carlos Valenzuela, vicepresidente de negocios de la institución, habría viajado a la Argentina para intentar cerrar la llegada del Mellizo.

Tigres de México se interesó en Guillermo Barros Schelotto La posibilidad aparece en un momento particular para Schelotto, que tiene contrato con Vélez hasta diciembre y durante su carrera como entrenador siempre se mostró dispuesto a respetar sus vínculos. De todos modos, en la lista de candidatos de Tigres también aparecen los colombianos Óscar Pareja y Juan Carlos Osorio, ambos actualmente sin club y por detrás del argentino en la consideración de la dirigencia mexicana.

Tigres de México se interesó en Guillermo Barros Schelotto. FotoBaires Tigres se quedó sin entrenador de manera abrupta luego de la salida de Guido Pizarro, quien decidió dar un paso al costado después de un comienzo irregular en la Liga MX. La venta de Ángel Correa a River fue uno de los principales motivos que generaron diferencias entre el técnico y la dirigencia. Posteriormente, el equipo volvió a perder en el torneo local y quedó eliminado de la Leagues Cup, por lo que el club necesita resolver rápidamente quién estará al frente del plantel.

Del lado de Vélez, por ahora reina el silencio. En Liniers confían en que el Mellizo continuará al frente del equipo y no abandonará el proyecto en pleno comienzo de semestre, aunque existen algunos factores que podrían generar dudas. La salida de varios futbolistas, sumada a la falta de refuerzos, obligó al entrenador a recurrir a los juveniles y a mostrar públicamente su resignación ante el escenario que atraviesa el plantel.