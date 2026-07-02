Godoy Cruz se consagró campeón de la Superliga de Básquet tras vencer a Huracán Las Heras

El Expreso ganó 67-66, cerró la serie final por 2-0 y conquistó el Torneo Apertura. Federico Harina fue el MVP de las finales.

Godoy Cruz volvió a escribir una página importante en el básquet mendocino. El conjunto dirigido por Nahuel Flores derrotó 67 a 66 a Huracán Las Heras en el segundo juego de la serie final, selló el 2-0 y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 de la Superliga de Básquet.

El encuentro, disputado en el estadio Salvador Bonanno, fue tan parejo como intenso. Huracán llegó con la obligación de ganar para estirar la definición a un tercer partido y estuvo en juego hasta la última posesión, en la que Benito no logró marcar para el Globito. Sin embargo, Godoy Cruz volvió a mostrar solidez en los momentos decisivos y logró sostener la ventaja mínima para quedarse con el título.

Godoy Cruz campeón de la Superliga de Básquet, tras vencer a Huracán Las Heras La consagración ratifica el gran presente del Expreso en el básquet provincial. Tras imponerse también en el primer encuentro de la serie por 71 a 60, el equipo cerró la final sin necesidad de un tercer partido y levantó un nuevo trofeo en la máxima categoría mendocina.

Uno de los nombres propios de la definición fue Federico Harina, elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de las finales gracias a su aporte ofensivo y su protagonismo en los dos encuentros decisivos.

Con este título, Godoy Cruz no solo suma un nuevo campeonato a su historial reciente, sino que además se aseguró un lugar en la final anual de la Superliga, donde buscará coronarse como el mejor equipo de la temporada 2026.



