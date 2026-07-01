Del Gambarte al Mundial: el hincha de Godoy Cruz que se volvió viral en Estados Unidos

En una entrevista un hincha mostró los colores de Godoy Cruz y un muñequito del Pacha. Su pasión recorrió las redes sociales.

La pasión por Godoy Cruz cruzó fronteras y volvió a hacerse notar en el escenario más grande del fútbol. En las últimas horas, un hincha del Expreso se volvió viral en las redes sociales tras ser entrevistado durante el Mundial, donde no dejó pasar la oportunidad de mostrar los colores de su club.

Del Gambarte al Mundial con todo de Godoy Cruz Con la camiseta del Tomba, una gorra y hasta una pulsera azul y blanca, el simpatizante respondió las preguntas del cronista mientras exhibía con orgullo cada uno de los símbolos que lo acompañaron en su viaje a Estados Unidos.

Pero hubo un detalle que llamó especialmente la atención de los hinchas bodegueros: el mendocino sacó un muñeco del Pacha, el creador de Los Pintores Bodegueros, uno de los personajes más representativos de la historia reciente de la hinchada tombina.

Durante la entrevista también contó el esfuerzo que hizo para seguir a la Selección Argentina. Explicó que dejó a su familia en Mendoza para cumplir el sueño de acompañar al equipo de Lionel Scaloni y que ya presenció dos partidos del Mundial.

Lejos de conformarse, aseguró que piensa seguir alentando a la Selección hasta la final, incluso si no consigue entradas para ingresar a los estadios.