Vuelve Diego Viera: Godoy Cruz recupera a un referente y suma caras nuevas

Después de varios días de negociaciones, Godoy Cruz comenzó a mover fuerte el mercado de pases. El equipo de Pablo De Muner ya tiene aseguradas tres incorporaciones y empieza a rearmar el plantel para afrontar la segunda parte de la temporada.

El primer refuerzo en quedar cerrado en la tarde de hoy fue Diego Viera . El experimentado marcador central paraguayo alcanzó un acuerdo con la dirigencia tombina y este miércoles viajará a Mendoza para completar la revisión médica, firmar su contrato y convertirse oficialmente en jugador del Expreso. De esta manera, el defensor regresará al club siete años después de su primera etapa.

Otro de los nombres que se sumará al plantel es el volante central uruguayo Felipe Cairus , futbolista de Racing de Montevideo y surgido de las divisiones inferiores de Nacional de Uruguay. El mediocampista llega para reforzar una zona clave del equipo y aportar equilibrio en la mitad de la cancha.

La otra incorporación será Benjamín Schamine . El volante ofensivo se incorporará este miércoles a los entrenamientos y, una vez finalizada la práctica, el club anunciaría oficialmente su llegada a través de sus redes sociales. Fue el primero de los tres en acordar que se sumaba al Expreso.

A estos nombres se suma el regreso de Valentín Burgoa , quien volvió tras finalizar su préstamo. Al tratarse de un futbolista con contrato vigente, su reincorporación no ocupa uno de los cupos de refuerzos.

El mercado, sin embargo, todavía no está cerrado para Godoy Cruz. La dirigencia sigue trabajando en el posible regreso de Facundo Altamira, mientras que una eventual venta al exterior o a un club de Primera División de cualquier jugador podría habilitar un nuevo cupo para incorporar otro jugador.

Pozzo va a salir de Godoy Cruz en los proximos días.

También se mueve la puerta de salida

En paralelo a las llegadas, el Tomba también comenzó a definir las bajas del plantel. Matías Ramírez, Tomás Pozzo y Mariano Santiago no continuarán en el club durante el segundo semestre.

Además, Mateo Mendoza y Vicente Poggi cuentan con ofertas y no se descarta que puedan ser transferidos en los próximos días si las negociaciones llegan a buen puerto.

Con varios movimientos confirmados y otros en plena gestión, Pablo De Muner comienza a moldear el Godoy Cruz versión segundo semestre de 2026, un equipo que buscará ser protagonista en la recta final del campeonato.