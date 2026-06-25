Siete años después: Godoy Cruz está cerca de recuperar a Diego Viera

Los regresos siempre generan ilusión. Mucho más cuando se trata de futbolistas que dejaron una marca en el club. Por eso, la noticia del regreso de Diego Viera comenzó a tomar fuerza en las últimas horas y entusiasma a los hinchas de Godoy Cruz. El zaguero paraguayo está cerca de convertirse en el primer refuerzo del Expreso para afrontar la segunda parte del campeonato de la Primera Nacional.

El marcador central paraguayo, que vistió la camiseta tombina hace siete años, tendría acordada su vuelta a Mendoza. Si bien todavía restan algunos detalles contractuales por resolver, existe un acuerdo de palabra entre las partes y la operación se encuentra bien encaminada, sobre todo por el deseo del defensor y su familia de vivir en Mendoza.

La intención es que Viera se sume al plantel que conduce Pablo De Muner en la próxima semana y que incluso pueda estar bajo las órdenes del entrenador cuando el equipo retome los trabajos pensando en la segunda mitad de la temporada.

Tras su paso por Godoy Cruz, el defensor desarrolló una destacada carrera en Libertad de Paraguay, uno de los clubes más importantes del fútbol guaraní. Allí no solo se consolidó como titular, sino que además llegó a portar la cinta de capitán, transformándose en uno de los referentes de la institución repollera.

Su posible regreso representa la llegada de un futbolista con experiencia, liderazgo y conocimiento del club. A sus condiciones naturales como marcador central, se suman la personalidad para conducir una defensa y el recorrido acumulado en competencias nacionales e internacionales.

En un equipo que busca reforzar su estructura defensiva para afrontar una exigente segunda parte del torneo, la incorporación de Viera aparece como una apuesta segura. Su potencia física, el juego aéreo y la capacidad para ordenar a sus compañeros son atributos que valoran especialmente desde el cuerpo técnico que no tenía el puesto de marcador como una prioridad.

Por estas horas, en Godoy Cruz reina el optimismo. Si no surge ningún inconveniente de último momento, el defensor paraguayo volverá a ponerse la camiseta del Expreso y se transformará en la primera incorporación de un mercado de pases que promete movimiento en Mendoza.

Siete años después, Diego Viera está muy cerca de regresar a la que supo ser su casa. Y en el Tomba ya empiezan a ilusionarse con volver a verlo defendiendo la última línea.