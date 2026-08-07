Vandalizaron el mural homenaje a Marciano Cantero: cómo lo restauraron

El tributo a Marciano Cantero fue blanco de daños que causaron indignación, aunque una acción desinteresada logró cambiar el rumbo de la historia.

Un deplorable acto de vandalismo afectó el mural de Marciano Cantero en Godoy Cruz. La obra en homenaje al icónico líder de Los Enanitos Verdes, fallecido el 8 de septiembre de 2022 a los 62 años, sufrió graves pintadas sobre la intersección de la rotonda del Corredor del Oeste y la calle que lleva su nombre.

El mural de Marciano Cantero siendo montado en la intersección de la calle homónima y Corredor del Oeste. Foto: Gentileza Cecilia Masi El hecho generó inmediata indignación en la comunidad, especialmente por el enorme esfuerzo que demandó la creación de este espacio. La obra no solo representa un tributo a la figura de la música popular, sino que demandó cuatro meses de intenso trabajo colectivo impulsado por el área de Patrimonio y Arte del municipio para capacitar a las participantes y montar cada pieza de mosaico.

La ubicación del mural dedicado a la amada figura del rock mendocino. Foto: captura de video Marcio Romano MDZ habló con las personas que llevaron a cabo el arduo trabajo de limpieza y con la creadora del mural para conocer los detalles del hecho y el posterior rescate. Cecilia Masi, artista a cargo del taller donde se gestó la pieza, recordó: "Este mural surge de un proyecto de la municipalidad de Godoy Cruz. Me llamaron de la parte de patrimonio y arte para que enseñe mosaico a las chicas y luego hagamos este mural. Fueron cuatro meses de tarea entre la técnica y la ejecución, realizado por un grupo hermoso de mujeres jóvenes y de la tercera edad". Respecto al daño provocado por el aerosol de esmalte sintético plateado, agregó: "La municipalidad en su momento la tuvo que limpiar y costó muchísimo porque era pintura muy pesada", refiriéndose a un daño anterior que la obra sufrió a poco tiempo de ser inaugurada.

Un acto de amor por la cultura mendocina: mirá el video de la reparación La restauración del mural en honor a Marciano Cantero. Video: Instagram @marcioromano_ Ante la reaparición de marcas y un símbolo de anarquía sobre el rostro del músico, la indignación se transformó en acción directa. Marcio Romano Manatrizio, un joven de 19 años creador del medio musical Stereo Tape Music, decidió intervenir junto a su padre Adriano Romano al enterarse de lo sucedido. "El amor por el rock que me inculcó mi viejo es enorme, y más por Los Enanitos Verdes que son mendocinos y nos representaron en toda Latinoamérica. Cuando mi papá vio la vandalización me llamó enojadísimo. Dijimos que esto no puede quedar así, tenemos que hacer algo. Si ves que algo está mal hay que actuar, no quedarse callado", relató Marcio a MDZ.

Así vandalizaron, por segunda vez, el mural en honor a Marciano Cantero. Foto: captura de video Marcio Romano El joven entusiasta no dudó en mostrar el trabajo de recuperación de la pieza artística en sus redes sociales. Equipados con guantes, espátulas y un solvente especial, padre e hijo se dirigieron una mañana al lugar para comenzar la delicada y laboriosa tarea de desmanchado. "Estar ahí al rayo del sol de 9 a 12 de la mañana, escuchando de fondo la música de Los Enanitos y recibiendo el aliento de la gente que pasaba tocando bocina o gritando 'gracias por cuidarlo', fue algo hermoso. Con mucho esfuerzo logramos sacar la pintura sin dañar los mosaicos", detalló el joven emprendedor y también creador de contenido.