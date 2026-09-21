Agua por todos lados y miles de hectáreas de bosque: el pueblo ideal para este verano

En el noroeste de Chubut, Epuyén es un pueblo donde el paisaje cambia en pocos kilómetros. El lago aparece entre montañas cubiertas de vegetación, dos arroyos atraviesan la localidad y terminan conectando con el río Epuyén, mientras alrededor se extienden miles de hectáreas de bosque patagónico.

El gran protagonista durante el verano es el Lago Epuyén. Sus aguas se destacan por la transparencia y, aunque siguen siendo frescas, alcanzan temperaturas más agradables durante los meses cálidos. Esto permite bañarse en algunos sectores de la costa y practicar actividades como kayak, canotaje y navegación sin motor.

El lago forma parte además de la Reserva Forestal Lago Epuyén, un área protegida de alrededor de 30.000 hectáreas. Allí aparecen bosques nativos, montañas y senderos que permiten alejarse rápidamente de las zonas más transitadas y pasar varias horas caminando junto al agua .

Epuyén no depende únicamente del lago. Los arroyos Las Minas y Pedregoso atraviesan sectores de la localidad y terminan desembocando en el río Epuyén, que nace precisamente en el lago. Esa combinación hace que el agua acompañe buena parte del paisaje alrededor del pueblo , incluso lejos de la costa principal.

El Lago Epuyén es uno de los principales atractivos del pueblo y durante el verano permite sumar kayak, caminatas y días junto al agua.

Uno de los planes más simples para el verano es instalarse en la zona del lago y alternar entre playa, caminatas y actividades náuticas. También existen senderos que avanzan por sectores de bosque y permiten llegar a miradores naturales desde donde se observa el lago rodeado por las montañas.

La ubicación de Epuyén permite además usarlo como base para recorrer otros puntos de la Comarca Andina. El pueblo queda entre El Bolsón y Esquel y relativamente cerca de localidades como El Hoyo, Lago Puelo y Cholila, por lo que puede formar parte de un viaje más amplio por esta zona de la Patagonia.

El verano suma una ventaja importante: los días son más largos y las temperaturas permiten permanecer muchas más horas al aire libre. Es el momento en que el lago concentra buena parte de las actividades, los caminos están generalmente más accesibles y los bosques pueden recorrerse mediante caminatas de distinta duración.

Epuyén propone así una experiencia bastante completa sin necesidad de recorrer grandes distancias cada día. En un mismo destino aparecen lago, río, arroyos y unas 30.000 hectáreas de bosque, una combinación que convierte a este pueblo de Chubut en una alternativa para quienes buscan pasar el verano rodeados de agua y naturaleza patagónica.