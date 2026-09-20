El pueblo quiere saber: hasta dónde puede llegar Colapinto en la Fórmula 1

Durante un buen tiempo, hablar de Franco Colapinto en la Fórmula 1 significaba discutir si tendría una oportunidad, si conseguiría conservar su butaca o si encontraría un lugar para continuar. Esa etapa quedó atrás. Ahora que tiene asegurada su continuidad en Alpine para 2027 , la pregunta que aparece es bastante más interesante: ¿hasta dónde puede llegar?

La respuesta todavía no está escrita. Y probablemente sea demasiado pronto para buscarla en una estadística, en una posición del campeonato o en un resultado puntual. Está en otra parte: en la forma en que Colapinto está aprovechando las oportunidades, en cómo responde cuando las cosas no salen bien y en lo que puede suceder si Alpine finalmente consigue darle un auto competitivo de manera sostenida.

Madrid y Monza fueron dos ejemplos. En España todo salió bien: una buena largada, ritmo, concentración y un séptimo puesto. En Italia apareció el error cuando tenía una oportunidad enorme, pero también apareció una reacción que permitió rescatar un noveno lugar . Ninguna de las dos carreras alcanza por sí sola para definir su techo. Juntas, en cambio, permiten mirar con bastante claridad el momento en el que está.

Hay una diferencia importante entre el Colapinto que llegó a la Fórmula 1 y el que hoy afronta su primera temporada completa. El primero necesitaba convencer de que merecía una oportunidad; el actual necesita demostrar qué puede hacer con ella . Ya no necesita que cada carrera sea una demostración de que merece seguir en la categoría. Puede construir sobre lo que viene mostrando, identificar dónde todavía tiene margen y, sobre todo, transformar actuaciones puntuales en una mayor regularidad.

Eso no significa que haya dejado atrás los errores. El despiste de Monza tiene un peso evidente porque se produjo cuando estaba tercero y tenía una posibilidad concreta de pelear por un resultado mucho más importante. Perder el control del auto en ese momento le costó caro y es uno de los aspectos que (él sabe) deberá trabajar .

Franco Colapinto viene de dos buenas actuaciones en Monza y Madrid, con un séptimo y un noveno puesto para Alpine. www.francolapinto.com

Pero quedarse solamente con ese episodio también sería una lectura incompleta. Colapinto recuperó posiciones hasta terminar noveno, volvió a encontrar ritmo y consiguió rescatar puntos de una carrera que, después del incidente, parecía completamente perdida. Las dos situaciones forman parte del mismo análisis. El error muestra un aspecto que todavía debe corregir; la recuperación, una capacidad que también puede ser importante en su evolución.

Alpine también tiene que estar a la altura

También sería imposible analizar hasta dónde puede llegar Colapinto sin tener en cuenta qué puede ofrecerle Alpine. El equipo ya demostró durante la temporada que tiene un auto capaz de sumar puntos con regularidad y de aprovechar determinadas oportunidades. El sexto puesto de Canadá, el séptimo de Madrid y el noveno de Monza son ejemplos concretos de lo que pueden conseguir cuando piloto y monoplaza encuentran la combinación adecuada (ni hablar de la pole de Gasly).

Pero hay una diferencia entre eso y tener un auto capaz de pelear de manera habitual por las posiciones más importantes. Y ahí es donde aparece el margen que todavía tiene Alpine. Las actualizaciones introducidas en las últimas carreras dieron una muestra de ese potencial: en Monza, Pierre Gasly consiguió la pole position y Colapinto también mostró velocidad para avanzar.

El resultado final no refleja todo lo que podía haber conseguido aquel fin de semana, pero el rendimiento del Alpine sí dejó una señal. Una semana después, en Madrid, Colapinto volvió a estar en Q3 y terminó séptimo. Esta vez pudo completar una carrera sin sobresaltos y aprovechar el ritmo del auto para conseguir uno de sus mejores resultados del año.

Colapinto ya sabe que puede sumar puntos con Alpine y que tiene la velocidad necesaria para aprovechar un buen fin de semana. El próximo paso es comprobar qué puede hacer si el equipo consigue darle, cada vez con mayor frecuencia, un auto que le permita pelear por posiciones todavía más importantes.

Hasta dónde puede llegar Colapinto en la Fórmula 1

A día de hoy, el escenario más concreto para Colapinto no pasa todavía por imaginar victorias o un campeonato. El primer objetivo es bastante más cercano: consolidarse como un piloto capaz de entrar con frecuencia en Q3 y sumar puntos de manera regular cuando Alpine tenga un auto competitivo. Sus 27 puntos, sus ocho top 10 y el sexto puesto de Canadá muestran que ya tiene una base sobre la cual trabajar.

La diferencia con etapas anteriores es que ahora tendrá tiempo para hacerlo. Alpine confirmó su continuidad junto a Pierre Gasly para 2027 y la propia Fórmula 1 señaló que la evolución que mostró durante 2026 fue determinante para mantenerlo. Esa continuidad puede ser importante para que deje de correr con la necesidad de demostrar semana a semana que merece estar en la categoría y pueda concentrarse en construir su trayectoria.

Franco Colapinto ilusiona con sus actuaciones en la F1 2026. www.francolapinto.com

Por eso, quizás sea demasiado pronto para hablar de un techo definitivo. Lo que sí parece claro es que la discusión cambió de lugar: Colapinto ya no necesita demostrar que puede permanecer en la Fórmula 1, sino empezar a mostrar hasta dónde puede llevarlo su evolución.

¿Cuál sería entonces su techo?

Corto plazo: convertirse en un piloto habitual de puntos y aprovechar los fines de semana en los que Alpine pueda pelear por el top 6-8. Su P7 de Madrid es especialmente interesante porque fue el mejor del resto detrás de los equipos punteros y, además, clasificó por delante de Gasly. Ese debería ser el próximo escalón: que actuaciones de ese nivel dejen de ser excepcionales y empiecen a aparecer con mayor frecuencia.

convertirse en un piloto habitual de puntos y aprovechar los fines de semana en los que pueda pelear por el top 6-8. Su P7 de Madrid es especialmente interesante porque fue el mejor del resto detrás de los equipos punteros y, además, clasificó por delante de Gasly. Ese debería ser el próximo escalón: que actuaciones de ese nivel dejen de ser excepcionales y empiecen a aparecer con mayor frecuencia. Mediano plazo: si Alpine consigue dar el salto de rendimiento que pretende con su proyecto y Colapinto mantiene su curva de evolución, el objetivo deportivo puede pasar a ser pelear por podios en determinadas carreras . Para llegar ahí, el argentino tendrá que seguir mejorando, pero el auto será determinante. No alcanza con que Colapinto dé un paso adelante si Alpine no consigue acompañarlo.

si consigue dar el salto de rendimiento que pretende con su proyecto y mantiene su curva de evolución, el objetivo deportivo puede pasar a ser . Para llegar ahí, el argentino tendrá que seguir mejorando, pero el auto será determinante. No alcanza con que dé un paso adelante si no consigue acompañarlo. Largo plazo: una eventual oportunidad en un equipo capaz de luchar regularmente por victorias. Para que eso ocurra, Colapinto tendría que seguir progresando hasta convertirse en un piloto de referencia y, al mismo tiempo, aparecer una butaca competitiva. Es un escenario más lejano, pero también es el que permite dimensionar hasta dónde podría llegar su carrera si confirma la evolución que viene mostrando.

Por ahora, el primer objetivo parece perfectamente compatible con lo que ya mostró durante 2026. Lo que viene ya no es demostrar que pertenece a la Fórmula 1, sino descubrir hasta dónde puede llevar todo lo que tiene. Y hay algo que, a esta altura, empieza a quedar claro: lo mejor de Colapinto todavía no lo vimos.