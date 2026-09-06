Colapinto se quebró tras el error que le costó una chance enorme en Monza: "Desaproveché una oportunidad"

Franco Colapinto tuvo una carrera de contrastes en Monza. El argentino protagonizó una gran remontada después de un error propio que lo hizo caer hasta el 15° puesto y consiguió cruzar la bandera a cuadros en la novena posición para sumar dos puntos. Sin embargo, lejos de celebrar el resultado, terminó con una profunda frustración por la oportunidad que sintió que había dejado escapar.

El piloto de Alpine había logrado una largada espectacular en el relanzamiento después de la bandera roja y llegó a colocarse tercero, una posición que le abría la puerta a pelear en la zona alta. Pero poco después perdió el control de su monoplaza y terminó en la grava, lo que provocó una caída abrupta en el clasificador. A partir de ahí comenzó una recuperación que le permitió volver a meterse entre los diez primeros.

La tristeza de Franco Colapinto tras su error en el GP de Italia Pese a la remontada, Colapinto no pudo ocultar su bronca cuando habló con los periodistas en la zona mixta: “Una carrera dura. Muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Así que triste por eso, fue una gran carrera y un gran error”, reconoció el argentino, quien se mostró especialmente dolido por lo que ese despiste significó para sus aspiraciones y para Alpine.

X @SC_ESPN “Desaproveché una oportunidad para el equipo y para mí. Nada, aprender de esto y seguir”, continuó Colapinto, en una autocrítica que mostró cuánto le pesó el error. El piloto argentino había tenido un fin de semana muy competitivo, con una clasificación que le permitió largar séptimo y un auto que, por momentos, le dio herramientas para pelear con pilotos de los equipos más importantes.