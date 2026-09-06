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Franco Colapinto

¡No se puede creer! Colapinto superó a Verstappen, quedó tercero y un despiste lo mandó al fondo

El argentino protagonizó una maniobra destacada en el relanzamiento, pero poco después vivió una situación inesperada.

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Colapinto se despistó tras el relanzamiento.

Colapinto se despistó tras el relanzamiento.

Captura de video

El relanzamiento del Gran Premio de Italia tuvo a Franco Colapinto como uno de sus grandes protagonistas. El argentino salió decidido y protagonizó una gran maniobra para superar a Max Verstappen, una acción que le permitió avanzar hasta la tercera posición y quedar momentáneamente en zona de podio.

La alegría duró muy poco. Verstappen recuperó rápidamente el lugar y también Hamilton consiguió superar al piloto de Alpine. Apenas unos metros después, Colapinto se fue de pista y perdió varias posiciones de manera consecutiva, hasta caer al 16° lugar.

La secuencia fue especialmente dolorosa por el contexto: Colapinto había conseguido meterse entre los tres primeros después del fuerte accidente de Charles Leclerc que había obligado a detener la carrera. En cuestión de segundos pasó de protagonizar un gran adelantamiento a quedar muy retrasado en el clasificador.

El inesperado despiste de Colapinto después de superar a Verstappen

Colapinto pasó a Verstappen y un despiste lo dejó 16°

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