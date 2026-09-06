La FIA investigará a Colapinto tras el GP de Italia: la maniobra que quedó bajo la lupa

Franco Colapinto deberá esperar hasta después del Gran Premio de Italia para conocer la decisión de los comisarios de la FIA por una situación ocurrida durante el fin de semana en Monza. El argentino quedó bajo investigación por una posible infracción relacionada con una largada de práctica realizada antes del inicio de la carrera.

La notificación fue comunicada apenas 20 minutos antes de la largada . Según determinaron los comisarios, Colapinto habría incumplido alguna de las indicaciones establecidas por la Dirección de Carrera para realizar el denominado practice start, aunque por el momento no se especificó qué instrucción habría sido desatendida.

Las largadas de práctica permiten a los pilotos comprobar el funcionamiento del auto antes de la carrera, especialmente la respuesta del embrague y la entrega de potencia. El procedimiento, sin embargo, está regulado y debe realizarse en el lugar y bajo las condiciones indicadas por la Dirección de Carrera.

La apertura de la investigación no implica una sanción automática. Los comisarios deberán analizar las imágenes disponibles, las comunicaciones por radio y las explicaciones del piloto y de Alpine antes de determinar si existió una infracción y, en ese caso, qué medida corresponde adoptar.

El Reglamento Deportivo de la FIA otorga a los comisarios margen para evaluar las circunstancias de cada situación. Entre las posibilidades se encuentran una reprimenda, una sanción menor o incluso el cierre del caso sin castigo, especialmente si no se acredita una ventaja deportiva ni un riesgo significativo.

Un antecedente en Monza

Colapinto, además, ya atravesó un episodio prácticamente idéntico en este mismo circuito. Durante el Gran Premio de Italia de 2024, en su primer fin de semana como piloto titular de Fórmula 1, también fue citado por los comisarios después de realizar una largada de práctica en una ubicación incorrecta.

En aquella oportunidad, la FIA determinó que había incumplido el artículo 12.2.1 i) del Código Deportivo Internacional y las instrucciones del director de carrera. Colapinto explicó que estaba intentando familiarizarse con algunos comandos del volante y que había detenido el auto unos cinco metros después del final del muro de boxes.

Los comisarios consideraron como atenuantes que se trataba del primer Gran Premio de Colapinto como piloto titular y que la desviación había sido de apenas cinco metros. Por ese motivo, resolvieron imponerle una advertencia formal.

Ahora, el argentino vuelve a quedar a la espera de una resolución de los comisarios por una situación similar en el mismo escenario. La FIA deberá determinar después de la carrera si existió una infracción y, en caso afirmativo, cuál será la medida correspondiente.