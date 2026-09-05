Alpine reveló el secreto detrás de la pole de Gasly y el salto de Colapinto en Monza

Alpine explicó las claves de su enorme clasificación en Italia, donde Gasly consiguió la pole y Colapinto logró el mejor resultado de su carrera en una qualy.

Pierre Gasly puso a Alpine en lo más alto de la clasificación de Monza y consiguió una histórica pole position, la primera de su trayectoria en la Fórmula 1. A su lado en la parte alta de la grilla también apareció Franco Colapinto, quien firmó su mejor actuación en una qualy al terminar octavo y luego avanzar una posición por la penalización a Kimi Antonelli.

El resultado tomó por sorpresa hasta al propio equipo francés. Alpine había llegado al receso de verano con dificultades para pelear regularmente en la zona media y con problemas para sumar puntos. Sin embargo, en Italia encontró un rendimiento completamente diferente: "No hay mucho que pueda ser mejor que esto en clasificación, ¿no? Eso es lo que intentas hacer todas las semanas y la mayoría de las veces no lo conseguimos, pero hoy sí", explicó Steve Nielsen, director deportivo de la escudería, a F1 TV.

El director deportivo de Alpine explicó las claves de la histórica clasificación en Monza Para Nielsen, el mérito no estuvo solamente en Gasly, sino también en el rendimiento de Colapinto: "Es la mejor sensación del mundo. Y también, ya sabes, el trabajo que hizo Franco. El tiempo está en el auto y los dos pilotos hicieron un buen trabajo, así que se siente genial", destacó. La presencia de los dos Alpine entre los ocho mejores confirmó que el rendimiento del A526 no fue una casualidad.

Según el director de Alpine, el rendimiento de Colapinto también tuvo que ver en la histórica pole de Gasly. X @F1 Una de las claves estuvo en el paquete de actualizaciones que Alpine comenzó a utilizar con Gasly en Zandvoort y que finalmente llegó al monoplaza de Colapinto en Monza. Las características del trazado italiano, con sus extensas rectas y la necesidad de alcanzar grandes velocidades, terminaron favoreciendo especialmente a las nuevas piezas: "Creo que la baja carga aerodinámica definitivamente nos ayuda. El nuevo paquete que pusimos no genera mucha resistencia al avance, lo cual es bueno aquí", explicó Nielsen.

El director deportivo también puso el foco en la velocidad máxima del monoplaza y en el aporte del motor Mercedes: "Nuestra velocidad máxima no es ningún secreto. Se puede ver. Es competitiva", señaló. Esa combinación entre una menor resistencia al avance, una configuración de baja carga y la unidad de potencia permitió que Alpine encontrara un rendimiento que hasta hace pocos días parecía difícil de imaginar.