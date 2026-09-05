Atento, Colapinto: la FIA sancionó a un piloto y se modificó la grilla de partida del GP de Italia
Unas horas después de la clasificación en Monza, la FIA sancionó a un piloto y modificó la grilla de partida. ¿En que le afecta el cambio a Colapinto?
La grilla del Gran Premio de Italia sufrió una modificación inesperada apenas unas horas después de la clasificación. Oscar Piastri, que había terminado tercero en la Q3, recibió una penalización de tres posiciones por haber obstaculizado a Liam Lawson en la curva 2 y caerá hasta el sexto lugar. De esta manera, Pierre Gasly conservará la pole position con su Alpine, mientras Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Max Verstappen avanzarán una posición.
La FIA sancionó a Piastri con tres puestos, pero Colapinto largará 7°
La sanción inicialmente parecía una excelente noticia para Franco Colapinto. El argentino había finalizado octavo en la clasificación y ya había ganado un lugar gracias a la penalización de Kimi Antonelli, por lo que la caída de Piastri podía abrirle la puerta para avanzar nuevamente en la parrilla. Sin embargo, finalmente no habrá cambios para Franco, que seguirá largando séptimo en Monza.
La explicación es sencilla: los tres lugares que pierde el piloto de McLaren son ocupados por quienes habían terminado inmediatamente detrás de él. Leclerc pasa de cuarto a tercero, Hamilton de quinto a cuarto y Verstappen de sexto a quinto. Piastri queda sexto y Colapinto conserva el séptimo puesto, por lo que el argentino mantendrá la mejor posición de largada de su carrera en la Fórmula 1.
El motivo por el cual sancionaron a Piastri en la qualy de Monza
Los comisarios determinaron que Piastri obstaculizó a Lawson durante la Q3, aunque consideraron que la maniobra no fue intencional. El australiano había recibido información de McLaren sobre la presencia de Verstappen, Lawson y Carlos Sainz cuando abandonaba los boxes, pero no había sido advertido de que los tres se encontraban realizando vueltas rápidas.
Piastri explicó que detectó que Verstappen venía lanzado al aproximarse a la primera curva y redujo considerablemente la velocidad para dejarlo pasar, aunque Lawson apareció inmediatamente detrás y terminó siendo perjudicado.
La FIA entendió que, dadas las circunstancias y la información disponible, Piastri no tuvo una alternativa que le permitiera evitar completamente la situación y por eso consideró que la obstrucción fue involuntaria. Sin embargo, los comisarios también determinaron que el incidente era evitable y que la maniobra resultó innecesaria, motivo por el cual aplicaron la sanción de tres puestos. Así, la grilla de Monza cambia, pero Colapinto mantiene su séptimo lugar y tendrá este domingo una oportunidad histórica para ir por los puntos con el Alpine que sorprendió a todos en la clasificación.