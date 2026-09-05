Atento, Colapinto: la FIA sancionó a un piloto y se modificó la grilla de partida del GP de Italia

Unas horas después de la clasificación en Monza, la FIA sancionó a un piloto y modificó la grilla de partida. ¿En que le afecta el cambio a Colapinto?

Un piloto fue sancionado y la grilla de partida del GP de Italia sufrió modificaciones, ¿afecta a Colapinto?

La grilla del Gran Premio de Italia sufrió una modificación inesperada apenas unas horas después de la clasificación. Oscar Piastri, que había terminado tercero en la Q3, recibió una penalización de tres posiciones por haber obstaculizado a Liam Lawson en la curva 2 y caerá hasta el sexto lugar. De esta manera, Pierre Gasly conservará la pole position con su Alpine, mientras Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Max Verstappen avanzarán una posición.

La FIA sancionó a Piastri con tres puestos, pero Colapinto largará 7° La sanción inicialmente parecía una excelente noticia para Franco Colapinto. El argentino había finalizado octavo en la clasificación y ya había ganado un lugar gracias a la penalización de Kimi Antonelli, por lo que la caída de Piastri podía abrirle la puerta para avanzar nuevamente en la parrilla. Sin embargo, finalmente no habrá cambios para Franco, que seguirá largando séptimo en Monza.

Piastri fue sancionado con tres lugares y largará 6° en Monza. EFE La explicación es sencilla: los tres lugares que pierde el piloto de McLaren son ocupados por quienes habían terminado inmediatamente detrás de él. Leclerc pasa de cuarto a tercero, Hamilton de quinto a cuarto y Verstappen de sexto a quinto. Piastri queda sexto y Colapinto conserva el séptimo puesto, por lo que el argentino mantendrá la mejor posición de largada de su carrera en la Fórmula 1.

El motivo por el cual sancionaron a Piastri en la qualy de Monza Los comisarios determinaron que Piastri obstaculizó a Lawson durante la Q3, aunque consideraron que la maniobra no fue intencional. El australiano había recibido información de McLaren sobre la presencia de Verstappen, Lawson y Carlos Sainz cuando abandonaba los boxes, pero no había sido advertido de que los tres se encontraban realizando vueltas rápidas.

Lawson wasn't impressed, and neither were the stewards



Piastri picked up a three-place grid penalty for this incident during qualifying#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/oFU9jS2bQO — Formula 1 (@F1) September 5, 2026 Piastri explicó que detectó que Verstappen venía lanzado al aproximarse a la primera curva y redujo considerablemente la velocidad para dejarlo pasar, aunque Lawson apareció inmediatamente detrás y terminó siendo perjudicado.