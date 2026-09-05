La emoción de Gasly tras lograr una histórica pole en Monza: "Han pasado nueve años de trabajo constante"

Gasly sigue escribiendo su nombre en la Fórmula 1 y ahora, en el mismo circuito donde consiguió su única victoria, marcó una pole que le dio aire a Alpine.

Pierre Gasly vivió en Monza uno de los días más importantes de su carrera en la Fórmula 1. El francés venía de recibir el duro golpe de la FIA, que le quitó el podio conseguido en el Gran Premio de Mónaco, pero encontró la mejor manera de responder: consiguió la pole position del Gran Premio de Italia y puso a Alpine en un lugar que pocos imaginaban antes del inicio del fin de semana.

“Han pasado nueve años de trabajo constante intentando conseguir la pole. Fue increíble. Fue una sesión de clasificación increíble”, reconoció Gasly después de bajarse del Alpine. La emoción del francés reflejó la importancia del resultado, ya que después de casi una década de intentos finalmente pudo quedarse con la primera posición de una clasificación en la máxima categoría.

UNBELIEVABLE!!!



PIERRE GASLY TAKES POLE AT MONZA!!!!#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/RKkJHyEemf — Formula 1 (@F1) September 5, 2026 La emoción de Gasly tras lograr la pole position en Monza El piloto francés contó además que desde el comienzo de la qualy sintió que algo especial podía ocurrir: “Desde la primera vuelta en la Q1 me sentí de maravilla en el coche. Se sintió como una vuelta muy buena”, explicó. Gasly encontró rápidamente el rendimiento de su monoplaza y pudo sostenerlo hasta el último intento de la Q3, donde consiguió la vuelta que le permitió superar a todos sus rivales.

"Gracias a mi equipo, que hizo un auto fantástico hoy. Estoy muy contento, hace nueve años que pruebo en cada carrera y esta es mi primera pole position. Es una sensación increíble. Mañana vamos a ver cómo es la carrera. Me siento bien en el auto y vamos a tratar de dar todo lo mejor", señaló en italiano.

El escenario también hizo todavía más especial el logro. Monza es el circuito donde Gasly consiguió su única victoria en la Fórmula 1, en 2020 cuando competía para AlphaTauri. Seis años después, volvió a celebrar en el Templo de la Velocidad, aunque esta vez con un resultado que hasta ahora le había sido esquivo: su primera pole en la Máxima.