La aclaración de la FIA tras las polémicas declaraciones de Briatore por el podio que le quitaron a Gasly

La Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) salió a explicar cómo se seleccionan los jueces que integran sus órganos judiciales, en medio de la polémica generada por la decisión que modificó el podio del Gran Premio de Mónaco . La entidad detalló el procedimiento previsto para conformar el Tribunal Internacional y la Corte Internacional de Apelación.

La aclaración se produjo después de los cuestionamientos de Flavio Briatore contra Filippo Marchino , uno de los jueces que intervino en la resolución sobre la sanción a Pierre Gasly . El fallo determinó que el piloto de Alpine debía recuperar las penalizaciones que había recibido durante la carrera y modificó nuevamente el resultado.

Briatore PUSO en duda la independencia de Marchino al señalar que tenía “vínculos con McLaren”, mientras que Andrea Stella calificó esas declaraciones como “insultantes”. Frente a la controversia, la FIA decidió poner el foco en explicar el mecanismo institucional mediante el cual son seleccionados sus jueces.

Según explicó la Federación, tanto el Tribunal Internacional (IT) como la Corte Internacional de Apelación (ICA) funcionan de manera independiente. Ambos organismos tienen entre sus funciones resolver disputas relacionadas con los estatutos, reglamentos y actividades de la FIA.

La elección de sus integrantes no depende de una única instancia. La idoneidad de los candidatos es examinada por el Comité de Evaluación de Idoneidad, de acuerdo con las normas establecidas en los estatutos de la Federación.

Además, los casos que llegan a la Corte Internacional de Apelación son analizados por un panel compuesto por al menos tres jueces. La designación de quienes intervienen en cada expediente corresponde al presidente de la Corte.

La FIA explicó cómo se conforman sus órganos judiciales tras la polémica por el Gran Premio de Mónaco.

La particularidad en los casos de la Fórmula 1

Para los asuntos relacionados con la Fórmula 1 existe una condición adicional en la conformación de los paneles. La FIA establece que debe participar al menos un juez cuya candidatura haya sido propuesta por un grupo de cinco o más equipos del campeonato.

Esta disposición está contemplada en el Código Deportivo Internacional, los Estatutos de la FIA y el Reglamento Judicial y Disciplinario. De esta manera, la participación de candidatos propuestos por las escuderías forma parte del mecanismo previsto para los casos vinculados con la máxima categoría.

La Federación también explicó que las candidaturas presentadas por los equipos atraviesan distintos controles antes de que puedan llegar a una instancia de elección. El proceso comienza con una evaluación de diligencia debida realizada por el responsable de cumplimiento de la FIA.

El caso Gasly generó cuestionamientos sobre el funcionamiento de los órganos judiciales de la FIA.

La explicación de la FIA

Luego de esa primera revisión interviene un comité ad hoc, que presenta sus recomendaciones al Comité de Evaluación de Elegibilidad. Los candidatos que cumplen con las condiciones establecidas son posteriormente sometidos a consideración de la Asamblea General de la FIA.

En el caso de Marchino, la lista oficial publicada en 2023 señala que su candidatura fue presentada por “F1 Teams”, es decir, por los equipos de Fórmula 1. La FIA utilizó así el procedimiento de designación para explicar el origen de su incorporación al sistema judicial.

La resolución que modificó nuevamente el resultado del Gran Premio de Mónaco dejó a Gasly en el séptimo puesto y devolvió a Isack Hadjar la tercera posición. Más allá de las críticas surgidas alrededor del caso, la FIA sostiene que sus órganos judiciales funcionan de manera independiente y que la selección de sus 36 jueces responde a procedimientos establecidos en sus estatutos y reglamentos.