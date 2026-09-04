Briatore explotó contra la FIA tras el castigo a Gasly y apuntó contra un juez: "Estaba vinculado con McLaren"

Flavio Briatore cuestionó la resolución que le quitó nuevamente el podio a Gasly en Mónaco y apuntó contra Filippo Marchino, uno de los integrantes de la FIA.

La resolución de la Corte Internacional de Apelación de la FIA sobre el Gran Premio de Mónaco tuvo este viernes un nuevo capítulo en Monza. Después de que se confirmara que Pierre Gasly deberá conservar las dos penalizaciones de cinco segundos recibidas durante aquella carrera, Flavio Briatore salió al cruce del fallo y lanzó una fuerte acusación contra uno de los jueces que intervino en el proceso.

El italiano se refirió al tema durante la conferencia de prensa oficial del Gran Premio de Italia, donde compartió espacio con Frédéric Vasseur, de Ferrari, y Andrea Stella, jefe de McLaren, justamente una de las escuderías que había apelado la decisión que inicialmente había favorecido a Gasly: “Creo que es muy injusto, antes que nada, pero aceptamos la decisión”, manifestó Briatore, aunque rápidamente dejó claro que su principal cuestionamiento no estaba relacionado únicamente con el resultado deportivo.

Briatore explotó por el fallo de la FIA contra Gasly y disparó contra Filippo Marchino El asesor ejecutivo de Alpine apuntó directamente contra Filippo Marchino, uno de los cuatro jueces que formaron parte del tribunal encargado de analizar el caso. Según Briatore, durante la audiencia el magistrado “actuó como un fiscal” y tuvo una postura que, a su entender, puso en duda su imparcialidad: “Lo que es injusto es que uno de los jueces estuviera vinculado con McLaren. Un juez normalmente tiene que ser completamente independiente”, disparó.

X @tina43arg Para respaldar su acusación, Briatore mencionó la participación de Marchino en un evento relacionado con McLaren Special Operations en Beverly Hills en 2018, además de su vínculo con la One Drop Foundation, organización benéfica que recibió vehículos de McLaren para distintas iniciativas. El italiano también calificó de “muy desagradable” la actitud del juez durante la audiencia y volvió a remarcar que, desde su perspectiva, se comportó más como un fiscal que como un integrante imparcial del tribunal.

La fuerte declaración de Briatore abrió así una nueva controversia alrededor del caso Gasly, aunque por el momento no existe una determinación oficial de la FIA que establezca que haya habido un conflicto de intereses entre Marchino y McLaren. La acusación del máximo responsable de Alpine, por ahora, representa su interpretación del proceso y de los vínculos que señaló públicamente.