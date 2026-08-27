¡Colapinto para rato! Los 5 motivos (principales) por los que se ganó la continuidad en Alpine

La continuidad de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2027 ya es una realidad. Después de meses de versiones sobre su futuro, el argentino tendrá la posibilidad de afrontar por segunda vez un campeonato completo en la Fórmula 1 . Y aunque hubo distintos factores que intervinieron en la decisión, su rendimiento durante 2026 ofrece suficientes argumentos para entender por qué se ganó esa oportunidad.

No se trata solamente de los 19 puntos que acumuló ni de sus mejores resultados en la categoría. Colapinto consiguió algo que Alpine necesitaba: completar un proceso . Por primera vez pudo trabajar desde la pretemporada, conocer el auto desde el comienzo y desarrollar el año sin tener que subirse a un monoplaza con el campeonato ya empezado.

En un equipo que durante los últimos años atravesó demasiados cambios, esa continuidad también tiene valor para Alpine. Por eso, hay -al menos- cinco motivos que permiten explicar la decisión.

El primer argumento es probablemente el más sencillo: Colapinto termina las carreras . Entre 2025 y 2026 completó las 29 competencias principales que largó, una racha que lo convirtió en el piloto con más Grandes Premios consecutivos finalizados entre los actuales integrantes de la parrilla.

Para un equipo que necesita construir resultados y sumar puntos en la pelea por la zona media del Campeonato de Constructores, la regularidad tiene un valor concreto. Colapinto demostró que puede llevar el auto hasta la bandera a cuadros incluso cuando Alpine perdió competitividad frente a otros equipos.

Hay Franco Colapinto para rato. www.francolapinto.com

Hay que destacar, además, la regularidad de su manejo. Colapinto tuvo apenas dos incidentes destacados en lo que va de 2026 y ambos estuvieron atravesados por circunstancias particulares: en Silverstone, el despiste de la clasificación se produjo luego de un daño en el piso del A526, mientras que en Hungría tuvo un leve impacto en una pista con poca adherencia, una dificultad que también afectó a otros pilotos.

2. Ya no es solamente una cuestión de velocidad

El segundo motivo aparece en la comparación con Pierre Gasly. Colapinto no necesitó superar sistemáticamente a su compañero para demostrar que podía mantenerse cerca de él. En las clasificaciones de 2026, salvo lo ocurrido en Gran Bretaña, nunca quedó a más de tres décimas del francés. Además, terminó por delante de Gasly en tres tandas clasificatorias y en cuatro carreras.

Ese dato permite observar una evolución importante. Gasly es un piloto experimentado, con más de 180 Grandes Premios disputados, y representa una referencia interna de peso. Que Colapinto haya logrado acercarse a su nivel durante buena parte del año es uno de los argumentos que respaldan su continuidad.

Colapinto-Gasly, la dupla de Alpine para la temporada 2027 de la Fórmula 1. Instagram @f1

3. Aprendió a sacar provecho del nuevo reglamento

La Fórmula 1 2026 presentó un desafío adicional para todos los pilotos con el cambio reglamentario y una mayor importancia de la gestión de la energía eléctrica. Colapinto consiguió adaptarse rápidamente a esa nueva forma de conducir.

Sus largadas son uno de los ejemplos más visibles. El argentino ganó posiciones en nueve de las doce carreras dominicales disputadas hasta el Gran Premio de Países Bajos y convirtió esa característica en una de sus principales virtudes durante la temporada.

También hubo ejemplos en carrera. En Bélgica, por ejemplo, administró la energía para aprovechar la lucha entre Gasly y Liam Lawson y concretar una maniobra que le permitió avanzar y sumar un punto. No es un detalle menor: Alpine necesita pilotos capaces de entender las particularidades de estos nuevos monoplazas y aportar información para su evolución.

La gran largada de Franco Colapinto en el GP de Bélgica

4. Respondió cuando el auto perdió rendimiento

El cuarto motivo tiene que ver con el contexto. Alpine comenzó el año como una de las principales alternativas del grupo intermedio, pero perdió terreno a medida que avanzó el campeonato. Racing Bulls consiguió una ventaja importante, mientras Audi, Haas y Williams también comenzaron a acercarse. En ese escenario, Colapinto no desapareció de la escena. Sus mejores resultados llegaron precisamente en esta temporada, con un sexto puesto en Canadá y un séptimo en Miami.

También tuvo actuaciones que fueron más allá del resultado final. En Silverstone largó 19º y terminó noveno después de una remontada de diez posiciones. En Bélgica sumó un punto y, en varias carreras, consiguió avanzar desde la largada para compensar las limitaciones del A526.

No siempre tuvo un auto para pelear. Pero justamente ahí aparece uno de los argumentos para su continuidad: logró extraer resultados en un contexto que no siempre acompañó.

Colapinto y un 2026 con mucho para destacar. Instagram @alpinef1team

5. Alpine también necesita continuidad

Hay un último motivo que excede directamente los números de Colapinto. Alpine necesita dejar atrás una etapa marcada por los cambios constantes. La llegada de Flavio Briatore a la estructura ejecutiva y el trabajo junto a Steve Nielsen comenzaron a darle otra dirección al equipo. En ese contexto, cambiar nuevamente la pareja de pilotos después de haber construido una temporada de trabajo conjunto entre Colapinto y Gasly implicaría volver a comenzar parte del proceso.

Ambos pilotos ya conocen el A526, participaron de su evolución y tienen experiencia con las unidades de potencia Mercedes utilizadas por Alpine desde este año. Mantener esa base es importante para el proyecto de 2027, especialmente si el objetivo del equipo es acercarse a las escuderías que hoy están por delante.

Briatore, otro respaldo para Colapinto

La postura de Flavio Briatore también fue significativa durante todo este proceso. El italiano siguió de cerca la evolución del argentino y sus gestos públicos fueron, en general, favorables a Colapinto. Después del despiste del argentino en Hungría, por ejemplo, salió a respaldarlo públicamente, mientras que posteriormente destacó su evolución respecto del año anterior.

Franco Colapinto y Flavio Briatore, asesor general de Alpine. Flavio Briatore / Instagram

Tampoco hay que olvidar el acompañamiento económico de los patrocinadores de Colapinto, que resultó importante para sostener su proyecto en la Fórmula 1.

La renovación, entonces, es la consecuencia de un año en el que Colapinto pudo mostrar algo que hasta ahora no había tenido en la Fórmula 1: tiempo y continuidad. Ahora tendrá una segunda oportunidad para hacerlo. Y, esta vez, Alpine ya sabe qué puede esperar de él.