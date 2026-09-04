¡Mazazo para Alpine! La FIA le sacó a Gasly el podio del GP de Mónaco: el comunicado del equipo francés

Pierre Gasly perdió oficialmente el tercer puesto que había conseguido en el Gran Premio de Mónaco 2026. Luego de la audiencia realizada en París, el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA resolvió restablecer las sanciones que habían sido impuestas al piloto francés por superar el límite de velocidad en el pit lane durante la competencia. De esta manera, el resultado que había quedado establecido tras la carrera sufrió una modificación importante.

Con la decisión, Gasly quedó fuera del podio y quien heredó el tercer lugar fue Isack Hadjar. El piloto de Red Bull, que originalmente había terminado cuarto, pasó a ocupar oficialmente el último escalón del podio en Montecarlo y sumó así otro festejo entre los tres mejores de la Fórmula 1. Para el francés, se trata de una recompensa inesperada después de que el resultado inicial no lo ubicara entre los protagonistas de la ceremonia.

Gasly perdió su podio en Mónaco. Instagram @alpinef1team El comunicado de Alpine tras la decisión de la FIA de quitarle el podio de Mónaco a Gasly La resolución representa, en cambio, un duro golpe para Gasly y Alpine, que habían decidido apelar las sanciones recibidas durante aquella carrera. La escudería francesa expresó su “decepción y frustración” tras conocer el fallo y dejó en claro que continúa sin compartir el criterio utilizado por los comisarios: “Seguimos sosteniendo plenamente que el auto N° 10 no superó en ningún momento el límite de velocidad del pit lane durante la carrera”, manifestó el equipo en un comunicado.

Alpine también calificó la sanción como injusta, aunque aseguró que la determinación del Tribunal no modificará los objetivos que tiene planteados para el resto de la temporada. “Aunque el resultado no es el que esperábamos, ya que consideramos que fuimos sancionados injustamente, el equipo está firmemente enfocado en continuar mejorando su rendimiento en pista”, sostuvo la escudería, que además destacó que continúa involucrada en una pelea por el campeonato que considera muy competitiva.

TEAM STATEMENT pic.twitter.com/R0m4c0V6pO — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 4, 2026 Isack Hadjar, el gran beneficiado tras el fallo de la FIA Para Hadjar, el fallo de la FIA cambia por completo el recuerdo que quedará de aquel domingo en Mónaco. El piloto de Red Bull pasa de haber terminado cuarto a ser oficialmente tercero y suma un nuevo podio en su carrera en la Máxima. La resolución también pone punto final a la disputa reglamentaria que había quedado abierta desde aquella competencia y establece de manera definitiva la clasificación del Gran Premio disputado en Montecarlo.