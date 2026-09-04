En vivo: Franco Colapinto marcó un tiempazo en la FP1 del GP de Italia

Bombazo: Alpine informa que la FIA dio marcha atrás con el podio a Gasly en Mónaco

"El equipo expresa su decepción y frustración ante el fallo emitido por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco de 2026.

Si bien discrepamos de la decisión y seguimos sosteniendo firmemente que el coche n.º 10 no superó el límite de velocidad del *pit lane* en ningún momento de la carrera, el equipo acata la resolución del panel de jueces tras la reciente audiencia celebrada en París.

Aunque el resultado no es el que esperábamos —al considerar que hemos sido sancionados injustamente—, el equipo está plenamente centrado en seguir mejorando su rendimiento en pista y se mantiene inmerso en una lucha muy reñida y competitiva por el campeonato.

Este desenlace no mermará los esfuerzos ni la motivación del equipo para alcanzar sus objetivos al final de la temporada".