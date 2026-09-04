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Franco Colapinto sale a la pista a disputar la FP1 en Monza.
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En vivo: Franco Colapinto marcó un tiempazo en la FP1 del GP de Italia

Las mejoras en el Alpine de Colapinto están haciendo efecto y las usa para seguir marcando grandes tiempos en Monza. Ahora, giró en 1:24.028 para ubicarse 5°.

MDZ Deportes

La primera parada que tendrá para probar este renovado monoplaza y comenzar a acostumbrarse al circuito será este viernes a las 7:30 (hora de Argentina) en la FP1.

El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 de Monza

Una leve corrección le arruina la vuelta a Colapinto

El argentino venía en una muy buena vuelta, pero levantó en el final. Sigue en el top 10, a un segundo ahora de Leclerc y sin haber cerrado todavía un giro con la goma roja, en una pista con mucho tráfico.

Leclerc se pone primero con su Ferrari

El monegasco marca un tiempo tres décimas más veloz que Russell en rojas: 1:23.008. Ferrari y los tifosi sonríen en Monza.

VSC: se quedó Colton Herta con Cadillac

El piloto estadounidense provoca las banderas amarillas, al parecer con un problema técnico en el auto de Checo Pérez.

Tiempazo de Colapinto para meterse 5° en la práctica 1

Las mejoras en el Alpine están haciendo efecto y Colapinto las está usando a su favor para seguir marcando grandes tiempos en Monza. Ahora, giró en 1:24.028 para ubicarse 5°.

Bombazo: Alpine informa que la FIA dio marcha atrás con el podio a Gasly en Mónaco

"El equipo expresa su decepción y frustración ante el fallo emitido por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco de 2026.

Si bien discrepamos de la decisión y seguimos sosteniendo firmemente que el coche n.º 10 no superó el límite de velocidad del *pit lane* en ningún momento de la carrera, el equipo acata la resolución del panel de jueces tras la reciente audiencia celebrada en París.

Aunque el resultado no es el que esperábamos —al considerar que hemos sido sancionados injustamente—, el equipo está plenamente centrado en seguir mejorando su rendimiento en pista y se mantiene inmerso en una lucha muy reñida y competitiva por el campeonato.

Este desenlace no mermará los esfuerzos ni la motivación del equipo para alcanzar sus objetivos al final de la temporada".

Mejora Colapinto en su segunda vuelta rápida

Con un Alpine mejorado, Franco Colapinto sigue bajando sus tiempos en Monza y ahora giró en 1:24.714 para ubicarse dentro del top 10.

Primer tiempo de Colapinto en Monza

Franco Colapinto fue uno de los primeros pilotos en salir al Templo de la Velocidad y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1:26.628 con gomas medias.

Paul Aron reemplazará a Gasly en la FP1 y acompañará a Colapinto

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