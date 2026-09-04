En vivo: Franco Colapinto marcó un tiempazo en la FP1 del GP de Italia
Las mejoras en el Alpine de Colapinto están haciendo efecto y las usa para seguir marcando grandes tiempos en Monza. Ahora, giró en 1:24.028 para ubicarse 5°.
Las mejoras en el Alpine de Colapinto están haciendo efecto y las usa para seguir marcando grandes tiempos en Monza. Ahora, giró en 1:24.028 para ubicarse 5°.
Tras confirmarse su continuidad en Alpine para 2027, Franco Colapinto buscará devolverle, de manera de agradecimiento a la escudería francesa, puntos. Es por ello que para el Gran Premio de Italia en el Autódromo Internacional de Monza, también conocido como "El Templo de la Velocidad", el argentino llegó con una gran cantidad de mejoras en su A526.
La primera parada que tendrá para probar este renovado monoplaza y comenzar a acostumbrarse al circuito será este viernes a las 7:30 (hora de Argentina) en la FP1.