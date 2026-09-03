La preocupante advertencia de Franco Colapinto sobre Alpine de cara al GP de Italia: "Va a ser complicado"

Colapinto llega a Monza con las nuevas mejoras del A526, pero advirtió por el calor, el desgaste de los neumáticos y las dificultades del reglamento 2026.

La Fórmula 1 vuelve a ponerse en marcha y este fin de semana tendrá una nueva parada en uno de sus templos históricos: Monza. Entre el 4 y el 6 de septiembre, la Máxima disputará la decimotercera fecha de la temporada 2026 y allí estará Franco Colapinto, quien llega con la tranquilidad de haber sido confirmado como piloto de Alpine para 2027. El argentino, además, tendrá por primera vez en su auto el paquete completo de mejoras que Pierre Gasly utilizó en Zandvoort.

Las actualizaciones representaron un importante salto de rendimiento para Alpine en el Gran Premio de Países Bajos y generaron ilusión dentro de la escudería francesa. El objetivo de Enstone es consolidarse como el quinto equipo de la parrilla, detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, y las nuevas piezas parecen haber dado un paso en esa dirección: “Creo que es una mejora muy buena. Especialmente en Zandvoort, que no es un circuito que haya sido bueno para nosotros”, explicó Colapinto.

Colapinto analizó las nuevas mejoras de su Alpine para el GP de Italia El piloto argentino destacó especialmente la magnitud del avance conseguido por el equipo: “Si uno observa el tipo de curvas y el mapa del circuito, no era una pista que haya sido buena para nuestro coche en las carreras anteriores, y creo que como equipo dimos un paso adelante muy grande”, sostuvo. Y agregó: “Definitivamente ha sido la mayor mejora que hemos tenido durante todo el año”. Sin embargo, ahora Alpine deberá comprobar si ese progreso también puede trasladarse a un escenario completamente diferente como el de Monza.

Franco Colapinto tendrá en Monza las mismas actualizaciones que Pierre Gasly estrenó en Zandvoort. www.francolapinto.com Allí aparece uno de los principales interrogantes para el A526. El trazado italiano es mucho más veloz, exige una configuración aerodinámica distinta y, además, el pronóstico anticipa temperaturas superiores a los 35 grados durante el fin de semana. Para Colapinto, el calor puede convertirse en un enemigo importante: “Hace mucho calor este fin de semana y eso no es bueno para nosotros ni para nuestros neumáticos. Sufrimos más sobrecalentamiento que los demás, así que ese podría ser un aspecto en el que debamos enfocarnos”.

La preocupación de Colapinto de cara al GP de Italia: el calor y el desgaste de los neumáticos Pero la preocupación del pilarense no pasa solamente por el rendimiento de los neumáticos. Con el nuevo reglamento técnico de 2026, que modificó sustancialmente la relación entre la potencia del motor térmico y la eléctrica, Monza aparece como una prueba especialmente exigente para la gestión de la energía. “El límite de recuperación de energía es muy bajo, así que el superclip es pequeño, porque no se puede recuperar tanta energía. Por lo tanto, el superclip ya no resulta tan útil”, explicó el argentino.