Los tristes mensajes de los famosos tras el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina desató una ola de mensajes por parte de famosos expresando su dolor y agradecimiento.

Este lunes, los argentinos nos vimos sorprendidos por el posteo que hizo Lionel Messi, anunciando su retiro de la Selección argentina tras 20 años. El histórico capitán de la albiceleste compartió en su cuenta de Instagram una carta y un emotivo video explicando los motivos de su decisión y repasando los momentos más importantes de su carrera.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", escribió al inicio de la carta que le rompió el corazón a los millones de argentinos que lo siguen. No obstante, miles de usuarios le expresaron su agradecimiento por tantos años y tantos triunfos que le dio a la Selección argentina.

Los mensajes de los famosos tras el anuncio de Messi Tras el anuncio de Lionel Messi, decenas de deportistas y famosos despidieron al astro de la Selección argentina, agradeciéndole todas las alegrías que le brindó a los argentinos. Es más, muchos decidieron expresarle su cariño entre los comentarios de su posteo, como fue el caso de su esposa, Antonela Roccuzzo, Migue Granados, Franco Colapinto, Yanina Latorre, Grego Rosselló y Lucho Mellera, entre otros.

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi. Instagram Su esposa y madre de sus hijos, Antonela Roccuzzo, le dedicó unas tiernas palabras a Messi tras el anuncio de su retiro: "Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito".

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto se sumó a la ola de comentarios de despedida para el capitán con el siguiente mensaje: “No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar. Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero sos el ejemplo de todos".