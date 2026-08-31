Lionel Messi dejó la Selección y las redes se llenaron de despedidas de la Scaloneta

El anuncio del capitán generó una ola de reacciones: Di María, De Paul y Tagliafico le dedicaron emotivos mensajes en redes tras conocer su decisión este lunes.

El anuncio de Lionel Messi marcó el cierre de una era para la Selección argentina y provocó una inmediata reacción entre quienes compartieron con él algunas de las páginas más importantes del fútbol nacional. Rodrigo De Paul, Ángel Di María y Nicolás Tagliafico publicaron mensajes atravesados por la gratitud, la admiración y los recuerdos.

El capitán comunicó su decisión hoy mediante una publicación manuscrita en Instagram. Allí explicó que el retiro le “duele en el alma”, pero que siente haber llegado al final de su ciclo. También reveló que había escrito esas palabras el 21 de julio, dos días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, aunque decidió compartirlas varias semanas más tarde. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, expresó.

El profundo mensaje de Rodrigo De Paul Uno de los saludos más extensos llegó desde la cuenta de Rodrigo De Paul, quien construyó con Messi una estrecha relación dentro y fuera de la cancha. “Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra Selección”, comenzó. Luego cerró con una frase que resumió su reconocimiento: “Solo gracias, el más grande de toda la historia. Gracias por hacernos tan pero tan felices. No te imaginás cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno”.

Lo que escribió Rodrigo De Paul en su cuenta de Instagram. El mensaje estuvo acompañado por la imagen de la carta escrita por Messi y puso el foco en un aspecto que excede los goles, las asistencias y los títulos. De Paul destacó el acompañamiento del capitán hacia cada futbolista que se incorporó al plantel, además de su relación con las personas que trabajan diariamente en el predio de Ezeiza.

Las despedidas de Di María y Tagliafico Ángel Di María eligió una publicación más breve, pero cargada de significado. El exdelantero de la Selección compartió la carta del rosarino y escribió: “Gracias eternas, capitán”, junto a un corazón azul. Ambos recorrieron buena parte del camino más complejo de la Albiceleste: perdieron las finales del Mundial 2014 y de las Copas América de 2015 y 2016 antes de celebrar juntos los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.