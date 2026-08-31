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Lionel Messi dejó la Selección y las redes se llenaron de despedidas de la Scaloneta
El anuncio del capitán generó una ola de reacciones: Di María, De Paul y Tagliafico le dedicaron emotivos mensajes en redes tras conocer su decisión este lunes.
El anuncio de Lionel Messi marcó el cierre de una era para la Selección argentina y provocó una inmediata reacción entre quienes compartieron con él algunas de las páginas más importantes del fútbol nacional. Rodrigo De Paul, Ángel Di María y Nicolás Tagliafico publicaron mensajes atravesados por la gratitud, la admiración y los recuerdos.
El capitán comunicó su decisión hoy mediante una publicación manuscrita en Instagram. Allí explicó que el retiro le “duele en el alma”, pero que siente haber llegado al final de su ciclo. También reveló que había escrito esas palabras el 21 de julio, dos días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, aunque decidió compartirlas varias semanas más tarde. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, expresó.
El profundo mensaje de Rodrigo De Paul
Uno de los saludos más extensos llegó desde la cuenta de Rodrigo De Paul, quien construyó con Messi una estrecha relación dentro y fuera de la cancha. “Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra Selección”, comenzó. Luego cerró con una frase que resumió su reconocimiento: “Solo gracias, el más grande de toda la historia. Gracias por hacernos tan pero tan felices. No te imaginás cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno”.
El mensaje estuvo acompañado por la imagen de la carta escrita por Messi y puso el foco en un aspecto que excede los goles, las asistencias y los títulos. De Paul destacó el acompañamiento del capitán hacia cada futbolista que se incorporó al plantel, además de su relación con las personas que trabajan diariamente en el predio de Ezeiza.
Las despedidas de Di María y Tagliafico
Ángel Di María eligió una publicación más breve, pero cargada de significado. El exdelantero de la Selección compartió la carta del rosarino y escribió: “Gracias eternas, capitán”, junto a un corazón azul. Ambos recorrieron buena parte del camino más complejo de la Albiceleste: perdieron las finales del Mundial 2014 y de las Copas América de 2015 y 2016 antes de celebrar juntos los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.
Nicolás Tagliafico también recurrió a una imagen que sintetizó el vínculo construido durante el ciclo de Lionel Scaloni. El lateral publicó una fotografía en la que aparece abrazado con Messi durante el Mundial de Qatar y agregó: “Gracias eternas, @leomessi”, acompañado por corazones celeste y blanco. La escena elegida remite directamente a la consagración de 2022, el punto más alto de una generación que logró quebrar una espera de 36 años.
Por su parte, Leo Peredes, actual jugador de Boca, le dedicó unas sentidas palabras en su cuenta oficial de Instagram: "Gracias por absolutamente todo, sos y serás siempre el más grande de todos. ¡Te amamos, capitán!".
Messi cerró su recorrido con la camiseta nacional después de más de dos décadas y de haber liderado uno de los ciclos más exitosos de la historia argentina. Su última Copa del Mundo terminó con la derrota por 1-0 ante España, pero también con una tercera final mundialista y otra actuación decisiva del capitán, según destacó la Asociación del Fútbol Argentino. Los mensajes de sus compañeros mostraron la dimensión de una despedida que no se limita a los récords: también señala el final de un liderazgo que marcó a varias generaciones.