Una reconocida periodista cuestionó la despedida de Lionel Messi y encendió la polémica: "¿Por qué tanto...?"

En medio de la conmoción por la carta manuscrita que confirmó el retiro del capitán argentino, la comunicadora debatió sobre el peso emocional del astro y el escrito.

La mañana de este lunes paralizó a los argentinos. La difusión de la carta manuscrita con la que Lionel Messi le puso punto final a su historia con la Selección Argentina desató un tsunami emocional, inundando las redes y los medios de homenajes, lágrimas y agradecimientos. Sin embargo, en medio del luto deportivo generalizado, la voz de Julia Mengolini irrumpió con un análisis que rápidamente hizo ruido por su frialdad frente al impacto que generó la noticia.

Durante la emisión del programa Segurola y Habana por Futurock, la periodista decidió desarmar el componente emotivo de la jornada. Mientras la mesa repasaba los pasajes más sensibles del texto escrito por el astro rosarino, Mengolini interrumpió a su compañero, Santi Lucía, para plantear una interrogante que contrastó fuertemente con la sensibilidad del momento.

El comentario de Mengolini "Hay algo que a mí me llama la atención, a ver explícamelo vos. ¿Por qué tanto dolor?", lanzó la conductora al aire. Ante la sorpresa y la repregunta de si se refería a la reacción del público o a la del propio jugador, la mediática redobló la apuesta y apuntó directamente a los sentimientos del ídolo: "No, no, no, de Messi. Porque... era predecible, estaba en edad, lo entregó todo, todos sentíamos que había sido el último Mundial".

La postura pragmática de Mengolini intentó reducir la despedida más trascendental de la historia reciente del deporte argentino a una simple cuestión biológica y de calendario. Ante este escenario, fue el propio Santi Lucía quien tuvo que oficiar de contrapeso para explicar la dimensión humana del retiro. El columnista le remarcó que la angustia no pasa por la imprevisibilidad, sino por el vértigo inevitable de iniciar un camino distinto y dejar atrás una vida entera dedicada a la competencia de élite.