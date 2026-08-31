Pablo Giralt se quebró en vivo luego de que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina

El periodista no pudo seguir hablando durante su programa tras enterarse de que el capitán no seguirá en el combinado nacional.

La noticia del retiro de Lionel Messi del seleccionado nacional causó un impacto mundial. El jugador decidió compartir una carta que emocionó a todos y Pablo Giralt, conocido periodista deportivo, no pudo evitar quebrarse en pleno vivo tras dar la noticia en su programa.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…", fueron las primeras palabras de Leo. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento", expresó el capitán.

"Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", sostuvo Lionel Messi en otra parte del posteo.

Pablo Giralt se quebró en vivo tras el anuncio de Lionel Messi Pablo Giralt, ante estas emotivas palabras, no pudo seguir hablando y le dio paso a su compañero para que siga con el programa: "Bravo, eh... Qué grande y qué emocionante", expresó el comunicador frente a cámara.

Pablo Giralt se enteró en vivo del anuncio de Lionel Messi. Captura de video / TNT Sports. El relator que estuvo cubriendo toda la carrera de Messi compartió en sus redes el momento y fue contundente: "Nos tenías guardada una emoción más, Leo", junto a un emoji llorando y un corazón rojo roto.