Marcelo Tinelli le dedicó un video a Lionel Messi y se quebró por completo: "Gracias"

Marcelo Tinelli fue otra de las figuras que se emocionó mientras le dedicaba unas palabras al capitán que anunció el retiro del seleccionado.

Argentina quedó totalmente conmocionada luego del anuncio que realizó Lionel Messi sobre su futuro con el seleccionado. El capitán dejará de vestir la número 10 tras veinte años y los famosos se expresaron, tal como lo hizo Marcelo Tinelli, quien se terminó quebrando en el final del video.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…", fueron las primeras palabras de Leo. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", escribió Lionel Messi.

El conductor, que es amigo y muy cercano a la familia del capitán, le dedicó un emotivo mensaje: "Me acabo de enterar de algo que para mí es tremendo y me dieron ganas de decirle algo. Que en una carta diga todas las cosas que le pasan dos días después de la final y después de lo que pasó con lo de su viejo, me dan ganas de abrazarlo y decirle gracias".

Marcelo conmovido por el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina "Es muy difícil hacer otras cosas para uno que ama tanto el fútbol... Decirle gracias, gracias por todas las alegrías que nos diste, cumpliste todos nuestros sueños", expresó Tinelli en su video que compartió en la red social Instagram.