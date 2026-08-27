¿Cómo en los viejos tiempos? Marcelo Tinelli vuelve al streaming con un programa de humor

El reconocido conductor toma un nuevo desafío. A partir de mediados de septiembre, desembarca con esta propuesta: los detalles.

El conductor y empresario de medios, Marcelo Tinelli, se prepara para dar un nuevo e importante salto en su extensa carrera profesional. Tras varias especulaciones sobre su futuro laboral, se confirmó que desembarcará próximamente en el mundo del streaming, apostando por un formato distinto, otra vez.

Los detalles del proyecto Tinelli durante la cobertura del Mundial. Archivo MDZ La información se dio a conocer por la periodista Naiara Vecchio y cuenta que el proyecto se llevará a cabo a través de Infobae. Según la información que trascendió en redes sociales, el esperado debut está pautado para mediados del mes de septiembre, marcando su regreso a la conducción diaria. Las transmisiones se realizarán de lunes a jueves en el horario central de las 21:00 horas.

En cuanto a la propuesta de contenidos, el programa ofrecerá una dinámica combinación de actualidad y humor, dos elementos que el conductor ha sabido manejar a lo largo de su trayectoria. Para encarar este nuevo desafío, Tinelli no estará acompañado por su elenco histórico, sino que se rodeará de un equipo de trabajo nuevo y especialmente seleccionado para los códigos que exige el ecosistema digital.

El anuncio compartido por periodistas. X @NaiVecchio Detrás de este movimiento se encuentra la figura de Daniel Hadad, quien juega un rol fundamental en la creación y el impulso de este ciclo. La apuesta del empresario tiene un objetivo claro: reconectar a Tinelli con sus orígenes como periodista. Esta idea cobró especial fuerza tras la experiencia del conductor realizando la cobertura del Mundial, lo que encendió la chispa para este formato más informativo, pero con su clásico toque descontracturado.