La palabra más esperada: Marcelo Tinelli habló en medio del conflicto de Tini y Alejandro Stoessel

Marcelo Tinelli se refirió al escándalo que involucra a la familia Stoessel y fue contundente con sus declaraciones.

Marcelo Tinelli fue protagonista tiempo atrás luego de la canción que Tini Stoessel decidió sacar donde habla del conflicto que lo enfrentó con Alejandro, padre de la cantante. En medio de todo el escándalo, los cronistas buscaron la palabra del "Cabezón" y la encontraron.

Después de su participación en Nadie Dicen Nada, programa de Nicolás Occhiato en Luzu TV, Marcelo rompió el silencio ante los periodistas de los diferentes programas de espectáculo que se encontraban afuera del edifició del reconocido canal de streaming.

"Ojalá se solucionen todas las cosas entre padre e hija. Me parece que una de las cosas más tristes es tener un problema con uno de tus hijos, pretendo que tengan un buen vínculo entre padre e hija", sentenció Tinelli sobre la polémica que hoy tiene a la familia de una de las artistas más convocantes en la mira.

La declaración de Marcelo Tinelli Los periodistas le preguntaron sobre qué opinaba del posteo que realizó su hija Candela y él fue tajante con su respuesta: "No voy a hablar del tema", dejando en claro que no quiere entrar en ningún tipo de polémica.

La vez que Marcelo Tinelli habló sobre el conflicto legal con Alejandro Stoessel Meses atrás y en una entrevista con De Brito, Marcelo se sinceró sobre su conflicto con Alejandro y también sobre la canción de Tini: "Me dolió porque mis hijas la adoran y son amigas de ellas. Yo nunca hubiera querido llegar a un juicio con Ale porque realmente terminó muy bien con nosotros... Después él argumentó una cosa de Patito Feo y la Corte Suprema decidió que al final tenía razón yo".