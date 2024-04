Cómo se puso Marcelo Tinelli tras la acusación de Tini

Tini Stoessel sacó a la luz su nuevo álbum y en él no tuvo piedad contra nadie. Es que apunto de forma contundente y expuso los problemas que atravesó ella y su familia. Es por eso que uno de los apuntados fue Marcelo Tinelli, quien luego de enterarse reaccionó en sus redes sociales.

En lo que fue la presentación de sus nuevas canciones, tal y como lo venía anticipando, Tini Stoessel dio un vuelco total en su estilo para poder darle espacio a canciones que desde lo personal dicen cosas que jamás había revelado hasta el momento.

Tanto es así, que relató un conflicto que tuvo su padre con Marcelo Tinelli, a quien lo tildó de traidor: “Fue una vida de televisión que escribió un experto en ilusión. No solo los veinticuatro eran Nochebuena, porque él sueña, solamente sueña. Y ama, entregando el alma. Vive para dejar huellas en una historia perfecta que nada le falta”.

“2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes? Si fueron hermanos y adiós para siempre. Si el le dió la mano, y el otro los dientes. Le dieron la espalda y él siempre de frente. Le dieron las gracias, lo empujan del puente”, disparó Tini Stoessel contra el conductor por el modo en el cual se comportó con Alejandro Stoessel.

Ante los hechos que relató y la forma filosa en la que se refirió a Marcelo Tinelli, se esperaba una respuesta por parte de él, ya que todos los medios hablan de la letra de esta canción y del accionar del conductor en aquellos años.

Ante la expectativa, fueron dos los posteos que realizó en sus redes sociales. Sin embargo, ninguno fue a modo de respuesta. Es que el conductor comenzó publicando un recorte de un video en el cual él saluda a una televidente y ésta responde “Hola Susana”. Y luego destacó a Tim Burton por “El Gran Pez”: “¿Cómo puede ser que vuelvo a ver por décima vez El gran pez y lloro y me emociono? La mejor peli, lejos”.

Está claro que Marcelo Tinelli no mostró deseo de entrar en la polémica ni en el golpe por golpe. Es por eso que aprovechó que su programa no está al aire y que, por lo tanto, no está expuesto. Ante esto, elige pasar desapercibido hasta que baje el furor por la canción y seguir como si nada hubiese ocurrido.