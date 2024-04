No se guardó nada: el nuevo tema de Tini Stoessel en el que destroza a Marcelo Tinelli

Este jueves 11 de abril, Tini Stoessel estrenó Un mechón de pelo, su quinto álbum de estudio. Este disco marca una diferencia con el resto de sus otros discos: la artista abre su corazón hablando de los momentos y comentarios más difíciles que tuvo que enfrentar en su carrera como cantante.

Uno de los momentos más significativos en la vida de la actriz fue cuando en 2008, Alejandro Stoessel se enfrentó en un juicio a Marcelo Tinelli por los derechos de la telenovela para jóvenes, Patito Feo. Recordemos que Stoessel fue el director artístico de Ideas del Sur entre 2005 y 2009.

"Patito Feo" comenzó a emitirse en abril de 2007 por Eltrece. Créditos: X @biggerthanme281.

16 años después, Tini Stoessel defenestró a Marcelo en su tema musical Ángel, canción donde cuenta la mala experiencia que vivió su padre por esta situación y lo llama al conductor del Bailando "Judas", ya que la joven considera que Tinelli traicionó a Alejandro, que había creado la famosa tira como Director artístico de la productora anteriormente nombrada, y según ella, los derechos del programa le pertenecían a él.

Asimismo, en Los Ángeles de la Mañana (LAM) contaron que la cantante lo acusó, entre otras cosas, de haber arruinado su carrera y la de su papá, que tuvo que emigrar a Paraguay debido a que tenía todas las puertas cerradas en Argentina.

Escuchá Ángel de Tini Stoessel

La letra de Ángel dice lo siguiente: "2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes?. ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes?. Si fueron hermanos, y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes. Le dieron la espalda y él siempre de frente. Le dieron las gracias, lo empujan del puente".

Y continúa: "Yo ya entiendo bien lo que pasó. Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue. La herida se tatuó en su piel. La mentira la oyó todo el mundo. La verdad nunca la escuchó nadie. Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires".

Tini junto a su padre, Alejandro Stoessel.

"La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él. Pero la justicia divina existe. Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show. Cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado. Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida", dice una de las últimas estrofas.