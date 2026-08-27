La polémica reflexión de Alejandro Fantino sobre el pluriempleo que desató enojo en redes: "Eso es ver el sol"

En Neura, habló de la cultura del esfuerzo, pero sus dichos sobre la necesidad de tener más de un empleo generaron un fuerte repudio.

Alejandro Fantino volvió a ser cuestionado tras una fuerte editorial que se viralizó. En Neura, el periodista apeló a la filosofía, mencionando estar "fuera de la caverna", para cuestionar la queja frente a la situación laboral actual, planteando que muchas veces no alcanza con un solo trabajo, fomentando el pluriempleo.

Para respaldar su postura, el periodista relató el caso de profesionales argentinos en el exterior, como médicos o ingenieros, que se desempeñaban como meseros para costearse lujos, remodelaciones o la llegada de un hijo.

Los dichos de Fantino En esa línea, y apuntando contra la queja local, lanzó una de sus frases más cuestionadas: "Acá alguien tiene dos trabajos y mirá cómo hizo mierda el país que hay gente que tiene que tener dos trabajos. En el mundo se tienen dos trabajos, en el mundo se tienen dos trabajos".

Profundizando en su argumento, Fantino remarcó que las exigencias económicas responden a una lógica internacional donde el sacrificio es la norma para escalar económicamente. En sus propias palabras, el conductor sentenció que "en el mundo la gente cuando quiere dar un salto cualitativo en su vida profesional o económica, hace un esfuerzo y va por más", y que eso "es ver el sol", restándole dramatismo a la pluriactividad bajo el argumento de que así es como se vive en la mayor parte del planeta.

La repercusión en las redes sociales fue inmediata y desató una ola de indignación, aunque algunos pocos lo respaldaron expresando que "el que quiere más labura más sin importar nada" y deseando que pronto "alcance con un solo trabajo para vivir linda y dignamente". Sin embargo, la gran mayoría cruzó al conductor de forma letal.