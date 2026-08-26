La mamá de Lali Espósito blanqueó el manejo del patrimonio tras la polémica con Tini: "Tiene que ser así"

Luego de conocerse la auditoría hecha por la artista y que pone en vilo a Alejandro Stoessel, Majo Riera explicó la situación financiera de Mariana.

En medio de la tormenta mediática que envuelve a Tini Stoessel, los supuestos 70 millones de dólares y el manejo absoluto de sus finanzas por parte de Alejandro Stoessel, Majo Riera, madre y representante de Lali Espósito, pasó por Luzu TV y detalló cómo administra los millonarios bienes de su hija, trazando un paralelismo frente al exmanager de Martina.

Sin necesidad de nombrar a los Stoessel, Riera marcó las diferencias estructurales en la gestión de una estrella pop internacional. Mientras la exchica Disney habría descubierto recientemente que no es accionista de sus propias empresas y que debía sobrevivir con una extensión de tarjeta de 5.000 dólares, la madre de Lali fue tajante sobre el manejo de la plata: "Por supuesto que sus cuentas están a nombre de ella. Tiene que ser así".

Un auditor desde el principio El modelo de trabajo que describió Majo expone aún más las presuntas desprolijidades del entorno de Tini. Riera blanqueó que, al no tener conocimientos de finanzas ni inversiones, derivó el patrimonio de su hija a un estudio contable y a un auditor externo desde que Lali tenía 17 años.

"No es que yo hago lo que quiero y eso está puesto porque yo decidí que así fuera. Hay un auditor desde el minuto cero", disparó, marcando la diferencia frente al modelo centralizado de Alejandro Stoessel.