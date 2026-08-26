"Angustiadísima": la llamada en vivo de la mamá de Tini Stoessel en medio de la polémica por el patrimonio

El episodio ocurrió al aire cuando, en plena emisión de SQP (América TV) del día miércoles, en ese momento Yanina Latorre hablaba del tema y decidió atender el llamado de Mariana Muzlera. Del otro lado de la línea, la madre de la artista se mostró visiblemente afectada. Ante la situación, la conductora optó por resguardarla.

"Quedate tranquila que no voy a decir lo que hablemos, no te preocupes (...) la entiendo porque la está pasando mal", expresó al cortar la comunicación, mientras sus compañeros remarcaban el grado de angustia con el que se había manifestado.

La llamada de Mariana en vivo Este contacto inesperado sacó a la luz un distanciamiento de dos años entre ambas. La propia conductora explicó que su vínculo había nacido en Miami durante la cuarentena, época en la que Tini y su hija Lola compartían salidas y amistades en común. Sin embargo, la relación se enfrió con el tiempo producto de la alta exposición mediática.

"Decidí alejarme porque es difícil esto, trabajar en el medio, me bardeaban mucho porque yo defendía a Tini (...) no le hice nada ni me hizo nada, las dos decidimos tomarnos distancia", detalló sobre el quiebre de aquel vínculo que hoy, en medio del ojo de la tormenta, vuelve a cruzarse.

Este llamado desesperado ocurre en el peor momento para los Stoessel. La familia se encuentra en el centro de todas las miradas tras trascender el informe contable que reveló que la cantante no figura como dueña de las sociedades que explotan su música e imagen, sumado al límite de 5.000 dólares que tenía en su tarjeta de crédito y la reciente intervención de Rodrigo De Paul para poner luz sobre un patrimonio que, según los cálculos preliminares, alcanzaría una cifra de 70 millones de dólares, fuera del control de la propia artista.