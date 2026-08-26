Furor: la serie argentina que desembarcó en Disney Plus y todos están viendo

Disney Plus renovó su catálogo y dentro de los estrenos se encuentra una producción nacional que te atrapa desde el primer minuto.

Disney Plus estrenó nuevas producciones audiovisuales durante el mes de agosto y llegó la serie argentina más esperada del año. La plataforma lo hizo oficial mediante sus posteos en redes sociales y además los usuarios ya la están viendo en el servicio de streaming.

Se trata nada más y nada menos que de Gutiérrez is mai neim, la serie protagonizada por Darío Barassi y Yayo Guridi. La misma está dirigida por Jesús Braceras y es una comedia negra que por supuesto te atrapará desde el primer minuto.

La historia sigue a al subcomisario Roberto Gutiérrez (Barassi), un policía poco preparado en cuyas manos cae el delicado caso de asesinato del emajador ruso en Argentina. Cuando la CIA (Central de Inteligencia Americana, por sus siglas en inglés) toma el control del homicidio, Gutiérrez decide jugar su propio juego junto a su compañero, el teniente Rubén Torcoletti (Yayo).

La serie argentina que es furor en Disney Plus Con una brigada tan leal como incompetente y métodos de dudosa legalidad, desatará el caos para demostrar quién manda en su jurisdicción y resolver el caso antes que el servicio de inteligencia estadounidense. Completan el elenco principal Juli Savioli, Abian Vainstein y Lucas Molina.