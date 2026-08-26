La serie española que convierte un viaje a Lisboa en una investigación criminal plagada de humor
Una producción española de Disney Plus combina misterio, comedia y un asesinato durante unas vacaciones en Lisboa.
Si disfrutaste de Only Murders in the Building y buscás otra serie que combine misterio, humor y un grupo de personajes metidos en una investigación que no les corresponde, Disney Plus tiene una opción que puede funcionar muy bien. Se trata de Si es martes, es asesinato, una producción española que traslada el clásico “¿quién mató a quién?” a las calles de Lisboa.
La serie fue creada por Carlos Vila, responsable de Los misterios de Laura, y propone una historia de misterio con una estructura cercana al clásico whodunit, pero atravesada por situaciones de comedia y personajes muy diferentes entre sí. La primera temporada tiene 7 episodios y está disponible completa en Disney Plus.
De qué trata Si es martes, es asesinato
La historia comienza con un viaje organizado a Lisboa que rápidamente se transforma en una pesadilla. Un grupo de turistas españoles llega a la ciudad con la intención de disfrutar de unas vacaciones, pero termina alojado en un hotel decadente y muy lejos de las comodidades que esperaba.
La situación empeora cuando, apenas un día después de la llegada, uno de los integrantes del grupo aparece muerto en su habitación.
Lo que podría quedar en manos de la policía portuguesa termina convirtiéndose en una investigación amateur. Cuatro de los turistas, aficionados a las novelas policiales y al true crime, deciden descubrir por su cuenta quién es el responsable. El problema es que todos tienen secretos y el asesino podría estar dentro del propio grupo.
La investigación lleva a los protagonistas por distintos lugares de Lisboa mientras intentan reconstruir lo ocurrido, interrogar a los sospechosos y encontrar pistas antes de que termine el viaje. La propia Disney+ describe la historia como una combinación de misterio, drama y comedia.
Una serie española que recupera el espíritu del whodunit
Si es martes, es asesinato es una serie que busca acercarse al entretenimiento clásico de las historias de detectives: hay pistas, sospechosos, secretos y giros, pero también mucho humor.
La comparación con Only Murders in the Building resulta bastante natural, aunque la producción española apuesta por una fórmula más cercana a los relatos de Agatha Christie. También hay un vínculo evidente con Los misterios de Laura. Carlos Vila fue el creador de aquella serie española, que convirtió a una detective aficionada en protagonista de diferentes investigaciones criminales.
Otro aspecto a destacar es el elenco. La ficción reúne a varios nombres conocidos del cine y la televisión española como Inma Cuesta, Álex García, Ana Wagener y Biel Montoro. También participan Pedro Casablanc, Carmen Ruiz, Belén López, Luisa Gavasa y otros actores españoles y portugueses.
Si lo que más disfrutaste de Only Murders in the Building fue la mezcla entre misterio y comedia, los personajes peculiares y la posibilidad de intentar descubrir al culpable junto con los protagonistas, Si es martes, es asesinato redobla la apuesta. Con 7 episodios de unos 40-45 minutos cada uno, es una opción ideal para disfrutar en Disney Plus.