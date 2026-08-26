La serie española que convierte un viaje a Lisboa en una investigación criminal plagada de humor

Una producción española de Disney Plus combina misterio, comedia y un asesinato durante unas vacaciones en Lisboa.

Si disfrutaste de Only Murders in the Building y buscás otra serie que combine misterio, humor y un grupo de personajes metidos en una investigación que no les corresponde, Disney Plus tiene una opción que puede funcionar muy bien. Se trata de Si es martes, es asesinato, una producción española que traslada el clásico “¿quién mató a quién?” a las calles de Lisboa.

La serie fue creada por Carlos Vila, responsable de Los misterios de Laura, y propone una historia de misterio con una estructura cercana al clásico whodunit, pero atravesada por situaciones de comedia y personajes muy diferentes entre sí. La primera temporada tiene 7 episodios y está disponible completa en Disney Plus.

De qué trata Si es martes, es asesinato La serie cuenta con un reconocido elenco de actores españoles. Disney+ La historia comienza con un viaje organizado a Lisboa que rápidamente se transforma en una pesadilla. Un grupo de turistas españoles llega a la ciudad con la intención de disfrutar de unas vacaciones, pero termina alojado en un hotel decadente y muy lejos de las comodidades que esperaba.

La situación empeora cuando, apenas un día después de la llegada, uno de los integrantes del grupo aparece muerto en su habitación.

Lo que podría quedar en manos de la policía portuguesa termina convirtiéndose en una investigación amateur. Cuatro de los turistas, aficionados a las novelas policiales y al true crime, deciden descubrir por su cuenta quién es el responsable. El problema es que todos tienen secretos y el asesino podría estar dentro del propio grupo.