Internaron de urgencia a Lionel Richie y hay preocupación por su salud: los detalles

El portal estadounidense TMZ fue quien confirmó la noticia y se conocieron novedades sobre su estado de salud.

El mundo artístico de Estados Unidos vuelve a estar en alerta luego de que se confirmó la noticia de la internación de urgencia de Lionel Richie. El artista fue internado en las últimas horas en la unidad de terapia intensiva, según el portal TMZ.

Según lo informado por el medio de comunicación, el cantante ingresó en un hospital luego de lo que fue el show en The Muny en Forest Park. Allí fue sometido a pruebas por el equipo médico y hay preocupación entre los fans.

Desde TMZ informaron que "Lionel está siendo precavido y que los médicos están investigando una posible deshidratación leve". Asimismo, aseguran que el próximo martes podrían dar de alta al cantante de "Hello", "All Night Long", entre otros temas musicales.

Internaron de urgencia a Lionel Richie en Estados Unidos Lionel Richie se encuentra internado. Gentileza Prensa. Según los relatos de los testigos, Lionel habría evidenciado algunas dificultades hacia el cierre del espectáculo. Durante la interpretación de su última canción, "All Night Long", le pidió a su equipo de trabajo que le acercaran una silla para poder sentarse.