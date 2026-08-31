La música de luto: falleció Miguel Zavaleta, líder del grupo Suéter, a los 71 años

Miguel Zavaleta se encontraba luchando contra una grave enfermedad y la noticia de su muerte causó shock en el mundo del rock nacional.

Miguel Zavaleta fue un cantante, compositor y líder de la banda de rock nacional Suéter. La noticia fue confirmada en las últimas horas y se conocieron detalles sobre la enfermedad con la que estaba luchando y que lamentablemente deterioró su estado de salud.

Zavaleta fue la voz y una de las principales figuras del mencionado grupo con el que construyó clásicos como “Amanece en la ruta”, “Vía México”, “Él anda diciendo” y “Extraño ser”, además de desarrollar una extensa trayectoria como músico y compositor en distintos proyectos.

Tristeza por la muerte de Miguel Zavaleta, líder de Suéter Miguel tenía 71 años y padecía cáncer. X / @marchisergio. La historia del grupo estuvo marcada por distintas separaciones y regresos, aunque Zavaleta permaneció como su principal referente. Después de la disolución de 1989, también desarrolló proyectos propios y participó en colaboraciones con músicos de distintas generaciones, antes de continuar su camino como solista.

El periodista Sergio Marchi fue quien confirmó la noticia a través de redes: "Murió Miguel Zavaleta a los 71 años, tras luchar contra un cáncer cruel. Fue cantante de Bubu y líder de Suéter. Un tipo muy genial y divertido".

La carrera de Miguel Zavaleta El recorrido musical del intérprete comenzó en los años 70. Era sobrino del pianista de jazz Enrique “Mono” Villegas. De chico estuvo ligado a la música y, aunque inicialmente escuchaba folklore, descubrió el rock durante su adolescencia, cuando asistió por casualidad a un festival de música beat.