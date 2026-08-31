Moria Casán confirmó en vivo el nombre del famoso conductor con el que tuvo un affaire y reveló detalles

Moria Casán volvió recargada de sus vacaciones y decidió confirmar un rumor que había explotado en los últimos días.

Moria Casán volvió a su programa en El Trece tras unos días de descanso y lo hizo recargada. La conductora, que viene de disfrutar de las playas del Caribe, decidió hablar sobre todos los temas y uno de ellos fue sobre los supuestos romances que tuvo a lo largo de su vida.

Luis Ventura en Primicias Ya contó que La One había tenido un romance con un famoso conductor. Lejos de negar la situación, Moria decidió sincerarse y contar lo que pasó con esta famosa figura que fue sin duda alguna una persona muy exitosa en el mundo de los medios de comunicación y la televisión.

Se trata nada más y nada menos que de Gerardo Sofovich. La exvedette en charla con el hijo de Gerardo confirmó que mantuvo un affaire y contó los detalles: "¿Te contó algo tu padre de mí?". En ese momento, Gustavo fue contundente: "No,no,no. Siempre tuve la duda porque el otro día lo dijo Ventura, yo no lo sé".

Moria Casán reveló que tuvo un affaire con Gerardo Sofovich Tras unos segundos de silencio, Casán decidió contar toda la verdad: "Debo decir que todo lo que conseguí siempre yo fue sola, sin haberme acostado con nadie. Después que conseguí todo, pasaron por mis sábanas quien se me antojó, pero con tu padre teníamos como un affaire".

Moria Casán reveló que tuvo un affaire con Gerardo Sofovich. Captura de video / El Trece. "A él le encantaba yo, le encantaba mi inteligencia y a mí me encantaba él, tuvimos una cosita ahí. Fue una cosita como refinada", expresó Moria Casán y dejó totalmente sorprendidos a todos los que se encontraban en el estudio donde se realiza el programa.