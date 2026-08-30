Diseño arquitectónico en la serie de Moria Casán: maquetas impactantes y una fuerte dirección de arte

El impactante diseño arquitectónico a escala y la dirección de arte de la serie sobre Moria Casán en Netflix transformaron el universo de la diva en maquetas minuciosas. El éxito de esta producción, además de tener una sólida historia e impecables actuaciones, cuenta con una cuidada estética en cada detalle.

El fenómeno alrededor de la biopic sobre "La One" no solo arrasa en audiencia global dentro de la famosa plataforma de streaming, sino que destaca por una propuesta visual sumamente audaz. Para narrar ocho décadas de trayectoria mediante un relato cuántico encarnado por cuatro actrices distintas, el equipo de producción audiovisual confió en la creación de maquetas como un eje dramático fundamental. Esta decisión de dirección de arte requirió una estructura de escala minuciosa capaz de traducir los momentos más icónicos del espectáculo nacional a una dimensión física y simbólica.

Dentro de esta dinámica, el desarrollo conceptual ideado por los diseñadores de producción Walter Cornás Galeano y Juan Cavia encontró en el modelado inicial de Roco Corbould la plataforma ideal para desplegar el escenario. La idea central de la dirección planteaba un limbo espacial donde la protagonista pudiera manipular y transitar su propia memoria como si fuera un modelo a escala. Para volver tangible semejante delirio creativo, la responsabilidad técnica recayó en la experiencia de Estudio Los Chinos, liderado por Leonor García Vercillo y Rosina Golaz.

La historia de Moria Casán está contada con una impresionante arquitectura a escala detrás, algo que es parte del gran éxito de la serie de Netflix.

"A nosotras desde el vamos nos explicaron que en este proyecto las maquetas tenían como un rol narrativo. Eso para nosotras es alucinante", detallaron en una reciente entrevista Leonor García Vercillo y Rosina Golaz sobre el propósito de las piezas. En lugar de limitarse a meros fondos estáticos, las estructuras fueron diseñadas para interactuar directamente con la narrativa y la figura central de la producción. "Las maquetas son un personaje más de la serie ", enfatizaron con entusiasmo al repasar el resultado visual en la pantalla.

Para el dúo creativo y su equipo, el desafío representó una oportunidad de exploración conceptual muy alejada del uso tradicional de las escenografías a escala. "En general se usan más o para un mundo en escala donde hay un personaje chiquito que vive en el mundo que construimos, o un mundo que finge ser algo como un juego de cámara, un juego de posproducción, una cosa así", expresaron sobre las alternativas del rubro. En esta producción, en cambio, la dimensión física dialoga directamente con la figura de la icónica artista.

La maquetación a escala de una parte de la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en el escenario central para la serie de la gran diva argentina, la figura que asegura tener calle, cordón y vereda.

El deslumbrante centro porteño en seis metros de diámetro

El proceso completo demandó unos cinco meses de trabajo global, distribuyendo las etapas desde la planificación inicial hasta la instalación final en el set de filmación. "El diseño de la maqueta, el planteo, la preproducción fueron casi dos meses y después el trabajo en taller, o sea, la construcción, fueron dos meses más", explicaron sobre los tiempos de ejecución. A este cronograma se sumaron jornadas de ensamblaje en el estudio y cerca de seis días dedicados exclusivamente al rodaje técnico con las maquetas.

Entre los cinco dispositivos principales construidos destaca una impresionante estructura circular de seis metros de diámetro que reúne cerca de 73 edificios icónicos de la Ciudad de Buenos Aires, coronados por el Obelisco. "Nosotras hicimos la maqueta del centro, que es la que tiene 6 metros de diámetro, y después hicimos otras maquetas que se ven en la serie", detallaron las realizadoras. Esta pieza monumental se convirtió en el escenario central donde la figura de la diva se despliega como una fuerza de la naturaleza.

Con seis metros de diámetro, el modelo a escala del centro porteño destaca por un impecable diseño arquitectónico llevado a cabo por expertas manos argentinas. Foto: Instagram @deck_pop

Materiales, impresión 3D y artesanía para recrear lugares que Moria pisó

La materialidad de las estructuras requirió una combinación técnica precisa entre procesos industriales, modelado digital y manufactura puramente artesanal en el taller. "Las maquetas principalmente están hechas de MDF super mega lijadas, que es un poco lo que más se hace en el taller, lijar y pintar", revelaron sobre la base constructiva. A este trabajo se sumaron terminaciones en acrílicos y acetatos para recrear ventanas con iluminación propia en cada edificio, además de cúpulas complejas impresas en 3D que luego fueron retocadas manualmente.

El nivel de precisión artesanal alcanzó su punto más alto en la representación de escenarios naturales emblemáticos como la propiedad de Parque Leloir. "Para la maqueta de la famosa casa, que tenía mucha naturaleza, usamos unos materiales que son muy específicos de ferromodelismo para hacer la naturaleza como flock, una esponja vegetal... Experimentamos siempre un poco en eso", señalaron sobre las técnicas utilizadas. Este trabajo se complementó con la asistencia técnica de un amplio equipo integrado por realizadores, diseñadores e ingenieros de producción.

El equipo de escenógrafos combinó técnicas de ferromodelismo y trabajo en taller para construir el universo en miniatura de Moria Casán. Foto: Instagram @deck_pop

El impacto de una industria nacional con proyección internacional

El despliegue logístico de la biopic, que incluyó 68 jornadas de filmación, cientos de actores y más de un millar de extras, encontró en el arte en miniatura un sello distintivo. "Nunca habíamos trabajado en algo que tenga este nivel de repercusión y es muy vertiginoso. Está todo el mundo hablando de eso, recibir como todo este amor del otro lado es muy gratificante", confiesan sobre la respuesta de la audiencia global en Netflix.

Finalmente, las creativas de Estudio Los Chinos remarcaron la importancia del trabajo colectivo y del valor de la producción audiovisual hecha en el país. "No hay otra manera de hacer una serie de esta manera que no sea en equipo. Que sea también un proyecto argentino, industria nacional, a mí eso me llena de orgullo", concluyeron. Con un diseño de producción deslumbrante, la serie logra convertir la arquitectura en miniatura en el reflejo perfecto de un ícono cultural inabarcable.

Mirá la galería de imágenes inéditas del detrás de estas impresionantes maquetas

Foto: Instagram @cornascavia

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Foto: Instagram @deck_pop

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Foto: Instagram @le_leonor

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