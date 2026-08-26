El viejo video de Mirtha Legrand en la casa de Moria Casán que se viralizó

La serie de Moria en Netflix recuperó viejos archivos y un video de Mirtha en su casa. Aquí te compartimos las imágenes.

La serie sobre Moria Casán llegó a Netflix y, como era de esperar, también despertó la memoria de los fanáticos de la televisión argentina. Desde su estreno, comenzaron a circular en redes sociales viejos videos, entrevistas y momentos que muestran distintas etapas de la carrera de La One.

Entre ese material apareció un archivo de 1999 que tiene como protagonista a Mirtha Legrand y una locación muy particular: la casa de Moria. La escena permite volver a mirar una casa que durante años estuvo asociada a la vida pública de Moria. La propiedad, ubicada en Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó, al oeste del conurbano bonaerense.

Mirtha visitó la casa de Moria Casan: el video Instagram: cariolisima ¿Dónde estaba ubicada aquella casa de Moria? La respuesta lleva directamente a Parque Leloir, un barrio conocido por sus grandes espacios verdes y su abundante arboleda. La zona tiene un origen muy particular: se desarrolló sobre parte de una enorme propiedad vinculada a la familia Leloir. Hacia 1915, esa superficie llegó a reunir unas 330 hectáreas y dio forma al paisaje que más tarde caracterizaría al barrio.

La historia de Parque Leloir también está relacionada con Carlos Thays, uno de los paisajistas más importantes que trabajaron en la Argentina. La zona conocida como Haras Thays tuvo una importante intervención paisajística y una forestación que, según fuentes oficiales y documentos históricos, llegó a superar los 400.000 árboles. Esa arboleda es una de las razones por las que Parque Leloir conserva hasta hoy su particular aspecto de ciudad jardín.

Moria Casán y Mirtha Legrand El nombre de Thays aparece además en muchos de los espacios verdes más reconocidos de Buenos Aires. Fue creador, remodelador o ampliador de decenas de plazas y parques. Entre sus trabajos se encuentran el Jardín Botánico, el Parque Centenario y el Parque Lezama. También estuvo a cargo de una de las grandes transformaciones de los Bosques de Palermo, donde amplió el parque y sumó una zona de lagos.